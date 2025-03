Werbung

Künstliche Intelligenz breitet sich in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens aus. Nachdem Activision kürzlich öffentlich gemacht hat, dass man bei den Inhalten von Call of Duty: Black Ops 6 auf generative KI zurückgreift, will nun auch Mutterkonzern Microsoft auf KI im Gaming setzen. So hat man nun im offiziellen Xbox-Podcast einige KI-gestützte Updates vorgestellt, die direkt für Xbox-Spieler bestimmt sind.

Diese sollen Spielern dabei helfen, Zeit zu sparen und passende neue Spiele zu finden. Weiterhin sollen sie Spielern auch dabei helfen, wieder in ein Spiel einzusteigen, das sie länger nicht gespielt haben. Im Podcast stellte Microsoft den neuen Copilot for Gaming vor. Dieser basiert auf Microsofts Haus-KI Copilot, die hierfür extra angepasst wurde. Das neue Modell soll Xbox Insidern schon bald auf dem Handy zur Verfügung stehen.

Copilot for Gaming soll wie ein Tool agieren. Den Entwicklern war es wichtig, zu betonen, dass die Spieler stets die Kontrolle behalten. Sie entscheiden, wie und wann sie mit dem Copiloten interagieren. Die Anwendung soll das Spielerlebnis zu keiner Zeit unterbrechen. Eines der Hauptprobleme, die Copilot for Gaming lösen soll, ist das Zeitmanagement. Copilot for Gaming soll das Spielen mit der Xbox nahtloser und individueller machen. Eine zukünftige Funktion von Copilot for Gaming wird die Unterstützung im Spiel sein. In Beispielszenarien war Copilot in der Lage, situationsspezifische Ratschläge zu geben. So kann man sich Schwierigkeiten im Spiel direkt an die KI wenden, um Hilfe zu erhalten.

Im Rahmen des Xbox-Insider-Programms werden die Spieler bald in der Lage sein, die KI auszuprobieren und Feedback zu geben, um die Richtung des Produkts mitzugestalten. Der Start auf dem Handy soll nur der Anfang sein. Microsoft plant ein Release für alle Plattformen. Im gleichen Podcast teilte Jason Ronald außerdem mit, dass über 1.000 Titel jetzt Xbox Play Anywhere unterstützen.