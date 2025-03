Werbung

20 Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste BlizzCon stattfand. Die Hausmesse des Spieleherstellers Blizzard war in den letzten Jahren eine der bekanntesten Messen im Computerspiele-Bereich. Nachdem sie ursprünglich beinahe jährlich abgehalten wurde, fand die bis dato letzte Messe 2021 statt. Nachdem sie im Vorjahr bereits Corona-bedingt ausgefallen war, war die 2021er Ausgabe auf eine Online-Variante beschränkt.

Seither gab es keine weitere Auflage der Messe. Nach der mehrjährigen Pause erschien nun überraschend eine Pressemitteilung von Blizzard. Darin wird die Rückkehr der Messe für das kommende Jahr angekündigt. Am 12. und 13. September 2026 soll die BlizzCon wie zuvor schon im Anaheim Convention Center stattfinden. Es wird sich also auch wieder um eine Präsenzveranstaltung handeln.

Zusammen mit der Pressemitteilung wurde auch die eigens erstellte Webseite zur BlizzCon gelauncht. Dort sollen regelmäßig Neuigkeiten zur Messe erscheinen und es gibt bereits eine Verlinkung zum offiziellen Merch-Shop. Es ist anzunehmen, dass über die Webseite auch der Ticketverkauf stattfinden wird. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich jetzt schon für den Newsletter anmelden.

Die BlizzCon hat sich in der Vergangenheit immer durch die Möglichkeit, verschiedene Spiele vor Ort zu spielen oder an eSport Veranstaltungen teilzunehmen, ausgezeichnet. Außerdem wurden häufig große Spiele von Activision Blizzard vor Ort angekündigt. Auch wenn die nächste BlizzCon nun unter der Regie von Microsoft stattfinden wird, ist anzunehmen, dass ich dies nicht ändern wird. So wurden in der Vergangenheit Diablo 4 und Overwatch während der Hausmesse angekündigt. Die wahrscheinlich legendärste Ankündigung dürfte Diablo Immortal gewesen sein. Diese hatte damals zu einem Skandal geführt, da die Fans auf ein vollwertiges, neues Diablo und nicht auf eine mobile Variante gehofft hatten.

Auch wenn noch keine Ticketverkäufe gestartet wurden, ist anzunehmen, dass die Tickets nicht gerade billig sein werden. Sie hatten bei der letzten Präsens-Messe 2019 schon 229,00 US-Dollar gekostet. Diese wurde vor Ort von 26.000 Personen besucht und war somit ausverkauft.