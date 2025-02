Werbung

Anfang Februar ist Apex Legends sechs Jahre alt geworden und der von EA veröffentlichte Free-to-Play-Shooter konnte in der Spitze mehr als 600.000 gleichzeitige Spieler für sich gewinnen. Die zeigt ein Blick auf SteamDB. Aktuell loggen sich täglich immer noch bis zu 120.000 Spieler ein. Während der Metascore bei 89 liegt, kommt das Spiel in den Nutzer Reviews auf metacritic nur noch auf einen Wert von 6,6.

Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts hat nun bekannt gegeben, dass man an einem großen Update für das Spiel arbeitet. Es soll sich dabei allerdings nicht nur um ein normales Update mit kleineren Änderungen handeln. Vielmehr gibt Wilson an, dass man so gravierende Änderungen plant, dass Apex Legends durch das Update auf Version 2.0 hochgestuft wird. Diese Aussage kommt etwas überraschend, da der CEO zuvor noch angab, dass man kein zweites Apex Legends plane. Eine Fortsetzung sei ein zu großes Risiko für einen Live-Service-Titel. So seine damalige Meinung.

Genaue Angaben zu den geplanten Inhalten gibt es bisher noch nicht. Auch ist unklar, wann genau das Update online gehen soll. Lediglich, dass es nach dem Release des nächsten Battlefield-Titels geschehen soll ist bekannt. So kann das Unternehmen sich auf die Fertigstellung des Shooters konzentrieren, bevor man sich sich um Apex Legends kümmert. So hat EA auch gerade das Battlefield Lab vorgestellt, mit welchem man sich direktes Feedback von der Community holen will, um Flops wie Battlefield 2042 in Zukunft zu vermeiden.

Wer sich vor Release von Version 2.0 ein Eindruck von Apex Legends verschaffen will, der kann sich den Titel kostenlos herunterladen. Das Spiel ist für PC im Launcher von EA, bei Steam und bei Epic verfügbar. Hinzu kommen Versionen für Playstation, Xbox und die Nintendo Switch. Auch wenn der Titel selbst kostenlos ist, gibt es verschiedene, Bezahl-Inhalte und einen kostenpflichtigen Battle Pass.