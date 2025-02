Werbung

Erst vor kurzem gab EA bekannt, dass man die Need-For-Speed-Reihe vorerst auf Eis legt. Die Entwickler wurden abgezogen, um stattdessen an der Battlefield-Reihe zu arbeiten. Nun gibt es auch entsprechende Neuigkeiten dazu, wie es mit ebendieser Reihe weitergehen soll.

Electronic Arts hat das neue Battlefield Labs vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Testplattform, auf der frühe Versionen kommender Titel von der Community gespielt und getestet werden können. Die Entwickler geben an, dass man sich dafür entschieden hat, das Battlefield Lab zu entwickeln, um bestmöglich auf die Wünsche der Community eingehen zu können. Damit will man Probleme, wie man sie mit dem letzten Serienteil, Battlefield 2042, hatte, in Zukunft vermeiden. Künftige Spiele sollen dadurch bestmöglich den Erwartungen der Zielgruppe entsprechen, da diese zuvor Konzepte und Spielmechaniken vor der Veröffentlichung testen und bewerten können.

EA verweist aber auch noch einmal explizit darauf, dass man auf der Plattform unfertige Versionen spielen wird. Diese werden entsprechende Probleme haben und grafische wie spielerische Fehler aufweisen. Anlass für die Veröffentlichung ist das nächste Battlefield. Dieses wurde zum Ende der Präsentation noch kurz angeteasert. Dabei wurden allerdings nur einige kurze Eindrücke gezeigt. Ein finaler Name des Spiels ist bislang ebenso wenig bekannt wie ein Release-Datum. Dennoch scheint das Spiel ein Stadium erreicht zu haben, in welchem man sich das erste Feedback der Fans einholen will. Wer selbst Teil von Battlefield Labs werden möchte, kann sich auf der Webseite für das Programm bewerben. Die Teilnahme ist zwar kostenlos, doch die verfügbaren Plätze sind laut EA begrenzt. Aktuell können sich nur Interessierte aus Nordamerika und Europa bewerben. Andere Teile der Welt sollen zu einem späteren Zeitpunkt Zugriff erhalten.