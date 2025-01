Werbung

Einer der großen Titel auf der gamescom 2024 war Assassin's Creed Shadows, doch leider konnten Fans das Spiel vor Ort nicht ausprobieren. Stattdessen gab es nur eine Show inklusive Live-Gameplay zu sehen. Darin hieß es noch, das Spiel würde am 15. November 2024 erscheinen. Bereits kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass das Spiel verschoben wird. Der 14. Februar 2025 sollte der neue Release-Tag werden.

Am 9. Januar 2025 kam dann die große Überraschung. In einer Pressemitteilung und einem gleichzeitig veröffentlichtem Social Media Beitrag gab Ubisoft eine weitere Verschiebung bekannt. Das Spiel wird erneut verschoben. Assassin's Creed: Shadows soll nun rund fünf Wochen später am 20. März 2025 erscheinen. Die Entwickler geben an, dass sie sich wöchentlich Feedback von den Fans einholen. Um all diese Anregungen umzusetzen, wolle man sich nun noch einige Wochen mehr Zeit nehmen.

Man habe zwar bereits "bemerkenswerte Fortschritte" gemacht, wolle aber noch an dem Spiel arbeiten, um ein "ambitioniertes und fesselndes" Ergebnis zu schaffen. Ziel sei es, durch den konstanten Austausch ein möglichst hochwertiges Spiel zu entwickeln. Die ohnehin schon gebeutelte Ubisoft-Aktie reagierte mit einem weiteren Ruck nach unten auf die Ankündigung. Es gibt auch durchaus Vermutungen, dass man das Spiel unbedingt noch in diesem Geschäftsjahr veröffentlichen will, um die Aktionäre mit den Verkaufszahlen zu besänftigen. Auch ein anstehender Verkauf von Ubisoft wird seit Beginn der Probleme immer wieder vermutet.