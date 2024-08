Werbung

Im Mai dieses Jahres stellte Ubisoft sein kommendes Assassin's Creed vor. In Shadows geht es ins feudale Japan. Auch wenn der Titel schon am 15. November 2024 erscheinen soll, konnten Besucher der Gamescom lediglich an einer Präsentation teilnehmen. Immerhin gab es live Gameplay zum Action-Spiel zu sehen.

Nach einer kurzen Einführung zeigte ein Mitarbeiter einen Level, in welchem der Spieler zunächst die Rolle von Yasuke übernimmt. Zu Pferde gab es einen Blick auf die Umgebung. Laut Entwickler verändert sich diese dynamisch je nach Jahreszeit. Zu sehen war die Szene im Frühling und so wurde der Weg in die Stadt von Kirschblüten gesäumt. Die NPCs im Spiel reagieren aktiv auf Yasukes Präsens. Während sich viele einfach vor dem Samurai verbeugten, wichen einige zurück.

Die folgende Kampfsequenz zeigte deutlich den Kampfstil von Yasuke. Er agiert eher schwerfällig. Dafür richten seine Schläge verheerenden Schaden an. Durch die zerstörbare Umwelt wird das Gefühl der Immersion im Kampf gesteigert. Mit der riesigen Keule, die Yasuke in der Demo genutzt hat, bahnt er sich einen, für die Serie wirklich überraschend blutigen, Weg durch die Gegner. Nach kurzer Zeit betrat auch Naoe die Szene. Hier hatten die Zuschauer der Show die Wahl, mit wem weitergespielt werden sollte.

Bei unserem Besuch ging es mit Naoe weiter. Mit einem klassischen Assassin's-Creed-Auftrag begab sie sich weiter in das Schloss der Stadt, um den Anführer mit einem Attentat zu töten. Die Shinobi bewegt sich schleichend und kletternd zwischen den Gegnern umher. Um sich zu verbergen, kann sie auch Lichter löschen und Gegner durch dünne Wände hindurch attackieren. Zu ihrem Waffenarsenal zählt obendrein ein Kusarigama, wobei es sich quasi um ein Messer an einer Kette handelt. Damit kann Naoe entfernte Punkte erreichen und sich im Notfall schnell an die Decke hängen, um so Gegnern zu entgehen. Um den Herrn der Festung zu töten, standen mehrere Optionen zur Wahl. Hier kamen wieder die Jahreszeiten zum Einsatz. Wer diesen Level im Winter betritt, kann über einen gefrorenen See schleichen. Diese Option gibt es im Frühling nicht.

Alles in allem bot die Vorführung nicht viel Neues. Sie zeigte aber, dass Assassin's Creed Shadows versucht, sowohl das alte Assassinen-Gameplay in Form von Naoe, als auch die Kampf-Fokussierung bei Yasuke zu verwirklichen. Sollten die Jahreszeiten den versprochenen Einfluss auf die Spielwelt haben, könnte dies eine interessante Neuerung darstellen.