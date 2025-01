Werbung

Zum Start in das neue Jahr hat Microsoft eine Show angekündigt. Die Developer_Direct soll am Donnerstag, dem 23. Januar 2025 um 19:00 Uhr stattfinden, so Microsoft in einem Blog-Beitrag. Inhaltlich will man die kommenden Highlights der Xbox-Sparte präsentieren. So wurden verschiedene Spiele für die Konsole, PC und vor allem für das Game Pass Abo angekündigt. Die Übertragung der Präsentation können Fans auf den Youtube- oder Twitch-Kanälen von Xbox verfolgen.

Wie der Name der Show verrät, sollen hier die Entwickler der jeweiligen Titel selbst zu Wort kommen. Drei Spiele wurden bereits verraten. Zusätzlich soll es noch Infos zu einem Überraschungstitel geben. Highlight des Abends dürfte DOOM: The Dark Ages werden. Der Shooter von id Software ist das Prequel zu DOOM von 2016 und DOOM Eternal. Mit Dark Ages will man die Ursprungsgeschichte des Doom Slayer erzählen. In diesem dritten Teil der modernen DOOM-Reihe landen Spieler in einem düsteren mittelalterlichen Krieg gegen die Hölle. Die Show kündigt das Full-Reveal für die Show an.

Als zweites gibt es News zu South of Midnight von Compulsion Games. Das neue Action-Adventure der Macher von Contrast und We Happy Few setzt auf Third-Person und führt nach Amerika. Genauer in die Südstaaten. Dort stellen sich Spieler allerlei Kreaturen, die von der dortigen Folklore inspiriert wurden. Laut Hersteller wartet hier ein düsteres, modernes Märchen.

Das letzte bereits bekannte Spiel wird Clair Obscur: Expedition 33 sein. Entwickler Sandfall Interactive wird einen Blick hinter die Kulissen ihres Studios gewähren. Es ist das erste Spiel des Studios. Das Fantasy-RPG lässt Spieler die Kontrolle über die Expedition 33 übernehmen. Diese soll die ominöse Malerin vernichten, die jedes Jahr eine ganze Generation Menschen vernichtet, indem sie den Tod malt. Die von der Belle Époque inspirierte Welt setzt dabei auf rundenbasierte Kämpfe und Echtzeit-Elemente.