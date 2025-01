Werbung

inZOI war einer der am meist erwarteten Titel auf der gamescom 2024. Eigentlich sollte noch im selben Jahr der Early Access für den Sims-Konkurrenten starten. Dieser wurde allerdings auf den März 2025 verschoben. Auf der CES 2025 in Las Vegas hat Entwickler Krafton nun eine neue Kooperation bekannt gegeben. Man will gemeinsam mit Hardware-Hersteller NVIDIA daran arbeiten, die NPCs im Spiel mit Hilfe von KI auf ein neues Niveau zu bringen.

Im Laufe der Partnerschaft wird Inzoi sogenannte Smart Zois einführen. Diese KI gesteuerten Charaktere sollen sich dynamisch an ihre Umgebung anpassen und eigenständig Entscheidungen treffen können. Die genutzte Technologie basiert auf einem Small Language Model, kurz SLM, das es den Charakteren ermöglichen soll, Gedanken zu entwickeln und ihre Handlungen entsprechend anzupassen. Ziel dieser Anwendung ist es, den NPCs ein maximal realistisches und individuelleres Verhalten zu geben. Damit will inZOI sich von der Konkurrenz abheben.

Für Fans von realistischen Lebenssimulationen hängt viel von der Interaktion der Figuren untereinander ab. Diese sind in den bisherigen Titeln allerdings meist geskriptet und daher vorhersehbar. Mit der neuen Technologie habe man es nun aber geschafft, den NPCs echte Persönlichkeiten zu verleihen. So zumindest Hyungjun "Kjun" Kim, Game Director von inZOI. Die neuen Smart Zois sollen auf ihr Umfeld reagieren und ihren vorgeschriebenen Tagesablauf dynamisch an das Erlebte anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit soll dazu führen, dass sich die Spielwelt von Inzoi ständig verändert und weiterentwickelt.

Neben den Smart Zois experimentiert Krafton mit anderen KI-Anwendungen. Für Kleidung soll es generative Designs durch KI geben und Spieler sollen die Option erhalten, eigene 3D-Modelle zu erschaffen, die auf Fotos basieren.