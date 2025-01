Werbung

28 Jahre ist es her, dass Blizzard mit Diablo ein Rollenspiel-Horror-Franchise geschaffen hat, das bis heute Millionen von Spielern begeistert. Seit 1997 sind vier Teile der Hauptreihe, einige Addons und ein mobiler Ableger erschienen. Erst im Oktober 2024 startete mit The Vessel of Hatred das Addon für den neuesten Ableger Diablo IV. Da Microsoft Activision/Blizzard bereits 2023 übernommen hat, ist Diablo IV mittlerweile auch Teil des Game Pass Abos.

Der Leaker eXtas1s hat nun in seinem neuesten Youtube-Video behauptet, dass auch der erste Teil der Reihe in das Abo aufgenommen werden soll. Laut ihm soll Diablo 1 noch im Januar in die Bibliothek aufgenommen werden. Allerdings wird das Spiel scheinbar nur für PC-Spieler verfügbar sein. Eine Xbox-Version ist somit nicht geplant. Diablo soll in den Angeboten Game Pass PC und Game Pass Ultimate enthalten sein.

Ob die Behauptung des Leakers wahr ist, bleibt abzuwarten. Er hat sich in der Vergangenheit bereits einen Namen mit Leaks zu geplanten Game Pass Zugängen gemacht. Der vielleicht bekannteste Titel, den er als Neuzugang korrekt vorhersagte dürfte Call of Duty: Modern Warfare 3 gewesen sein. Es hat sich allerdings auch schon gezeigt, dass nicht jede seiner Vorhersagen korrekt ist.

In Diablo können sich Spieler in einen Dungeon unter dem Dorf Tristram begeben. Dort warten allerlei Schrecken und der namensgebende Diablo als Endgegner. Im Spiel sind schon Charaktere vorhanden, die bis heute Teil der Lore rund um Diablo sind. So kann man im Dorf bereits Deckard Cain treffen, der den Spieler mit seinem ikonischen "Stay a while an listen." begrüßt. Wer das Abo abschließen will, kann für 11,99 Euro pro Monat den Game Pass PC abonnieren. Ein Probeabo bietet zwei Wochen zum Preis von 1,00 Euro. Die Ultimate-Version, die auch Cloud und Konsole miteinschließt, gibt es für 17,99 Euro monatlich.