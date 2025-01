Werbung

Die Steam Awards 2024 stehen fest, denn bis Ende 2024 konnten die Stimmen noch abgeben werden, danach wurde das Voting geschlossen. Nun hat Valve die Ergebnisse der Auszählungen veröffentlicht. Ganz klarer Gewinner des Jahres ist Black Myth: Wukong. In unserem Review im September 2024 konnte uns das Spiel vom chinesischen Entwickler Game Science ebenfalls überzeugen.

Der Affenkönig konnte gleich drei Preise für sich beanspruchen. Am wichtigsten natürlich die Auszeichnung als bestes Spiel 2024. Aber auch der Preis für das beste Spiel, in dem man selbst schlecht ist ging an den Titel. Grund hierfür dürfte nicht zuletzt das Kampfsystem sein. Abseits von der Mechanik konnte Wukong die Spielerschafft aber scheinbar auch mit seiner Geschichte beeindrucken. So wurde es auch zum herausragenden Spiel mit tiefgründiger Story gewählt.

Der Preis für das beste VR-Spiel ging an Metro: Awakening. Elden Ring wurde von den Spielern als das "Werk der Liebe" gekürt. Wer lieber von der Couch aus spielt, greift gerne zum Steam Deck. Die Abstimmung zeigt, dass das beste Spiel für das Gerät God of War: Ragnarök ist. Auch Multiplayer-Fans konnten ihr Lieblingsspiel küren. Helldivers II ging dabei als klarer Sieger hervor. Den besten Look 2024 vergibt das Voting an Silent Hill 2, dessen Horror-Atmosphäre uns auch beindruckte. Als besonders innovativ wurde das Gameplay von Liar's Bar prämiert. Den besten Sound liefert Red Dead Redemption, dessen erster Teil erst im Oktober 2024 für PC erschien. Zuletzt wurde noch das entspannteste Spiel des Jahres gewählt. Hier konnte sich der Farming Simulator 25 entspannt durchsetzen.

Alle Preise im Überblick: