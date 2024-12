Werbung

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ist eine Animationsserie auf Netflix, die seit 2023 eine Geschichte zeigt, die lose auf Far Cry 3: Blood Dragon aufsetzt. Während die Serie zwar nicht extrem bekannt ist, scheint sie bei den Zuschauern dennoch gut anzukommen. So gab es auch ein dazugehöriges Artbook und ein Manga-Prequel. Nun hat Ubisoft allerdings eine weitere Adaption geschaffen, die gar nicht gut aufgenommen wird.

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. ist ein Top-Down-Arena-Shooter, der Anfang Dezember gestartet wurde. Nachdem der Konzern mit den Starts von Star Wars: Outlaws und Skull and Bones schon nicht zufrieden war, hat man sich hier entschieden, den Launch des Early-Access von Captain Laserhawk quasi gar nicht zu promoten. Der Grund hierfür könnte die Kernmechanik des Spiels sein. Es basiert auf NFTs.

Wer ins Spiel starten will, kann sich den Titel über die offizielle Seite in Ubisoft Connect herunterladen. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass man auch spielen kann. Dazu ist nämlich zuerst der Kauf einer angeblich einzigartigen Spielfigur, hier Player ID genannt, notwendig. Dabei handelt es sich um NFTs, die auf Magic Eden gegen Ethereum erstanden werden können. Es bleibt zweifelhaft, ob das Spiel Ubisoft den erhofften Erfolg beschert und dass sich ein Release in Zukunft lohnen wird.