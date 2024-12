Werbung

Final Fantasy XIV Online ist schon einige Jahre verfügbar. Auf dem PC ist das MMORPG seit 2010 spielbar. Bis heute erfreut sich der Titel großer Beliebtheit. Auf metacritic steht das Spiel auf einem Metascore von 92 und einem User Score von 9,0. Laut SteamDB bewegen sich die Spielerzahlen in letzter Zeit bei um die 20.000 gleichzeitigen Nutzern zur Prime-Time.

Entsprechend haben sich die Entwickler entschlossen, ein Weihnachts-Event im Spiel zu starten. Vom 16. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2024 findet das Sternenlichtfest statt. Passend zum Thema sind die großen Städte mit Tannenbäumen, Lichterketten und Geschenken geschmückt. Laut der Lore stammt der Name des Festes ursprünglich aus einer Zeit, in der die Stadtstaaten in einem bitteren Krieg um die Vorherrschaft in Eorzea stritten. Die vielen Waisenkinder des Krieges vertrieben sich auf Ishgards zugeschneiten Straßen die Langweile und den Hunger damit, die Sterne am Himmelszelt zu zählen. Als die kämpfenden Soldaten diese Szene sahen, kümmerten sie sich um die Kinder. Diese Geste wurde in der Fantasy-Welt von Eorzea aufgegriffen und zum Sternenlichtfest ausgebaut. Zum Fest erhalten die Kinder zur kalten Jahreszeit Geschenke von den Sternen.

Spieler, die an den Aktivitäten teilnehmen möchten, müssen mindestens Stufe 15 erreicht haben. Bestimmte Gegenstände, die in der Vergangenheit während des Sternenlichtfestes erhältlich waren, sind zum jetzigen Special wieder verfügbar. Sie können in den saisonalen Geschäften erworben werden. Auf die Spieler wartet die Event-Questreihe Eine neue Sternenlichtfest-Attraktion. Diese lockt neben einer eigenen kleinen Geschichte auch mit fünf neuen Gegenständen, die als Belohnung vergeben werden.