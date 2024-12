Werbung

Es ist ein weiteres Update für Cyberpunk 2077 erschienen, welches nehmen zahlreichen Änderungen und Verbesserungen am Inhalt auch technische Verbesserungen beinhaltet. Auf die inhaltlichen Änderungen gehen wir in einer gesonderten Meldung ein, Aufmerksamkeit bekam der Patch 2.2 aber aus technischer Sicht, da in den Patchnotes von Leistungsverbesserungen von bis zu 33 % die Rede ist.

"Optimized threading system to improve performance by up to 33% on Intel Arrow Lake based CPUs."

Bereits mit dem Patch 2.11 führten die Entwickler eine P-Core-Priorisierung ein. Diese soll die stärkeren Performance-Kerne in einer hybriden CPU-Architektur verwenden. Die ersten Tests waren ernüchternd, da es zu stärkeren Rucklern kam. Diese wurden dann mit dem Patch 2.12 beseitigt.

Leider gibt es keinerlei Informationen darüber, was genau CD Projekt Red an Änderungen im Rahmen des "optimized threading system" vorgenommen hat. Einige Nutzer unserer Community haben erste Teste gemacht, die allerdings weit von den 33 % entfernt sind. Von CapFrameX gibt es einen Vergleich mit einem Core Ultra 9 285K mit einer Radeon RX 7900 XTX und übertakteter CPU, wo vor allem von deutlich besseres Low-FPS die Rede ist.

Aktuell warten wir auch noch auf den von Intel angekündigten Fix für die Core-Ultra-200S-Prozessoren alias Arrow Lake. Intel hatte diesen für Ende November oder Anfang Dezember angekündigt. Aktuell ist es aber sehr still um dieses Thema geworden.