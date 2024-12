Werbung

Mit dem Game Pass bietet Microsoft ein Abo-Modell, bei dem Spieler gegen einen festen monatlichen Betrag Zugriff auf den wechselnden Spiele-Katalog des Unternehmens erhalten. Hier gibt es immer verschiedene Angebote, bei denen Käufer die Chance hatten, einen gewissen Testzeitraum zum Preis von einem Euro zu erhalten. Nachdem das Angebot zuletzt verschwunden war, ist es nun wieder verfügbar.

Während es den Ein-Euro-Pass früher auch für Konsolen gab, ist er aktuell nur für den Game Pass PC verfügbar. Xbox-Spieler gehen also leer aus. Wer bereits ein Abo mit Microsoft abgeschlossen hat, kann sich auch keine günstige Verlängerung sichern. Nur Neukunden sollen diesen Probezeitraum nutzen. Wer sich dafür entscheidet, das Angebot anzunehmen, muss bedenken, dass man im Gegenzug für die Zahlung einen Zugriff für zwei Wochen erhält. Sind diese abgelaufen, geht das Abo automatisch in die Verlängerung und springt auf den normalen Preis von 11,99 Euro.

Aktuell finden sich insgesamt 496 Spiele im Game Pass für Konsole. Darunter sind Dauerbrenner wie Sea of Thieves und der Microsoft Flight Simulator. Aber auch brandneue Spiel gehören zum Umfang. Wer möchte, kann hier das neueste Call of Duty: Black Ops 6 (zum Test) oder auch S.T.A.L.K.E.R. 2 (zum Test) ausprobieren. Da Microsoft Spiele, bei denen der Konzern selbst die Fäden in der Hand hat, meist ab Tag eins in den Game Pass bringt, werden hier auch in näherer Zukunft einige lange erwartete Spiel veröffentlicht. Als nächstes steht dabei natürlich Indiana Jones und der große Kreis am 09. Dezember 2024 an. Später folgen Sniper Elite Resistance am 30. Januar 2025 und Avowed Mitte Februar 2025.

Wer sich den Pass für Konsole oder nach Ablauf der 14-tägigen Testperiode zulegen möchte, hat verschiedene Modelle zur Wahl. Auf der dazugehörigen Seite gibt es die PC-Version für 11,99 Euro. Auf Konsole kann man für 6,99 Euro das Core-Abo wählen, welches nur 25 Spiele umfasst, oder das komplette Paket für 12,99 Euro. Wer das Ultimate Abo abschließt, muss 17,99 Euro löhnen, kann dafür aber den gesamten Katalog auf PC und Konsole nutzen.