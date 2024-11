Werbung

Schon im Oktober 2015 ist Assassin's Creed: Syndicate erschienen und zunächst wurde das Spiel auf PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia veröffentlicht. Eine PC-Version folgte kurz darauf. Nachdem anfänglich viele Spieler unzufrieden mit der Qualität des Spiels waren, veröffentlicht Ubisoft bis heute immer wieder Patches und Updates, um an dem Spiel zu arbeiten. Im Frühjahr 2023 wurde der Titel dann schließlich nachträglich für Playstation 5 angepasst und für die aktuelle Konsole erneut gelauncht.

Nun folgt ein bedeutendes Grafik-Update, das den Klassiker auch grafisch auf das Niveau moderner Konsolen bringen soll. Mit dem neuen Update profitieren Spieler von einer visuellen Aufwertung. Auf der PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X läuft Assassin’s Creed Syndicate nun in 4K-Auflösung mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Auch auf der Xbox Series S, der etwas leistungsschwächeren Variante, können sich Spieler ebenfalls über flüssige 60 FPS freuen, allerdings in einer Full-HD-Auflösung von 1080p.

Auffällig ist, dass die Größe des Updates je nach Plattform stark variiert. Während die Patchgröße auf Playstation-Konsolen mit lediglich 750 MB vergleichsweise gering ausfällt und schnell heruntergeladen sein dürfte, schlägt das Update auf der Xbox Series X/S mit rund 32 GB zu Buche. Diese Unterschiede könnten auf die unterschiedlichen Speicherstrukturen und Optimierungen der jeweiligen Plattformen zurückzuführen sein.

Assassin's Creed Syndicate spielt im viktorianischen London des 19. Jahrhunderts und versetzt die Spieler in die Rollen der Zwillinge Jacob und Evie Frye. Während Jacob durch seinen offensiven Kampfstil besticht, ist Evie für eine subtilere, schleichende Vorgehensweisen geeignet. Das Spiel verfügt auch über Features wie ein Gang-System, das den Einfluss der Charaktere in der Stadt widerspiegelt. Wer die düstere Seite Londons kennenlernen will, kann sich das Jack the Ripper-DLC zulegen.