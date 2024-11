Werbung

Handheld-Systeme boomen aktuell und so versuchen immer mehr namhafte Hersteller Valves Steam Deck Konkurrenz zu machen und produzieren eigene Geräte, die die Kunden überzeugen sollen. So gibt es auch schon einige Windows-Handhelds. Kein Wunder also, dass bereits seit geraumer Zeit immer wieder Mutmaßungen darüber auftauchen, ob Microsoft sich dem Trend auch anschließt und eine eigene Handheld-Konsole veröffentlicht. In einem Interview mit Bloomberg hat sich Phil Spencer nun zu diesem Thema geäußert.

Microsofts Gaming-Chef hat schon in der Vergangenheit immer wieder Interesse an einem eigenen Handheld-Gerät für Xbox signalisiert. Im Gespräch gab es nun aber erstmals konkrete Hinweise darauf, dass Microsoft tatsächlich an einem solchen Projekt arbeitet. Im Gespräch mit Bloomberg zeigte sich Spencer begeistert von der Entwicklung auf dem Handheld-Markt. Geräte wie die Nintendo Switch, das Steam Deck oder der ASUS ROG Ally haben in den letzten Jahren bewiesen, dass portable Gaming-Hardware bei den Nutzern gut ankommt. Spencer sieht hier ein großes Potenzial für Microsoft, sich ebenfalls in dieser Kategorie zu etablieren.

Auf die Frage, ob es bereits Pläne für einen eigenen Handheld gibt, antwortete Spencer, die Erwartungshaltung sei, dass Microsoft etwas in der Kategorie machen werde. Scheinbar ist man aber schon einen Schritt weiter und arbeitet bereits an einem Prototypen. Laut Spencer soll ein eigenes Team herausfinden, wie sich ein Xbox-Handheld von der Konkurrenz abheben könnte. Die Entwickler analysieren den Markt daher sorgfältig und prüfen, welche innovativen Funktionen ein neues Gerät bieten müsste, um sich erfolgreich zu positionieren.

Das Ziel sei es, ein Gerät zu schaffen, das nicht nur technisch überzeugt, sondern mit den Handy-Nutzern auch eine neue Nutzergruppen anspricht. Bei der Konstruktion des Handhelds wird Microsoft auch auf seine langjährige Erfahrung im Konsolenbau zurückgreifen. Eine Markteinführung ist jedoch nicht in naher Zukunft zu erwarten. Spencer machte deutlich, dass ein fertiges Produkt noch Jahre entfernt sei. Trotzdem weckt die Aussicht auf ein eigenes Handheld-Gerät von Xbox bereits große Erwartungen bei den Fans.