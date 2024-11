Werbung

Warcraft wird 30 und Blizzard feiert dies aktuell unter anderem durch etliche Ingame-Events in verschiedenen Spielen des Konzerns. Darunter auch ein Crossover zwischen Diablo Immortal und World of Warcraft. Zur Feier des Jubiläums fand heute Abend ein Live-Stream auf Twitch, Youtube und TikTok statt. Die Warcraft Direct startete um 19.00 Uhr deutscher Zeit und sollte einen Ausblick auf die Zukunft der aktuellen Titel rund um das Warcraft Universum geben.

Gleich zu Beginn startete Blizzard mit einem dreifachen Shadow Drop. Zunächst wird das gefloppte Warcraft 3 reforged auf Version 2.0 gepatcht. Damit möchte man das Spiel noch retten und die Spieler zurück gewinnen. Überraschend wurde danach die Reforged von Warcraft 2 zeitgleich angekündigt und veröffentlicht. Gerüchte über ein mögliches Remaster sind erst letzte Woche aufgetaucht. Ganz ohne vorherige Vermutungen wurde im gleichen Zug eine Reforged-Version des ersten Teils der Spiele veröffentlicht. Wer alle Teile der Strategie-Reihe in der Reforged-Edition haben möchte, kann sich für 39,99 Euro die Warcraft Remastered Battle Chest zulegen.

Weiter ging es mit den Plänen zu Hearthstone. Dort sollen im Januar 2025 die Helden aus Starcraft mit einem Update Einzug halten. Zudem wird der Arena-Modus upgedated und um den neuen Underground-Modus erweitert. Die vorgestellte Roadmap für 2025 beinhaltete auch drei neue Erweiterungen. Auch für das mobile Game Warcraft Rumble kommen einige Neuerungen. Neben den Belohnungen zum Jubiläum gibt es bald auch die sogenannten Split-Minis, die gleich zwei der Gruppen im Spiel zugehörig sind. Insgesamt drei neue Anführer kommen hier ins Spiel. Zeitgleich werden drei der alten Anführer überarbeitet. Ab dem 10. Dezember 2024 wird eine Beta von Warcraft Rumble auch auf dem PC starten.

Natürlich kann es keine Jubiläumsfeier für Warcraft geben, ohne dass es neue Inhalte für World of Warcraft und WoW Classic gibt. In Classic steht nun das Release des Mists of Pandaria Addon an. Ein Hardcore-Modus kommt ebenfalls ins Spiel. Los geht es schon am 21. November 2024. Weiterhin startet die 20th Anniversary Edition, oder Classic-Classic, wie es im Video genannt wurde. Im regulären WoW steht mit Undermined ein großes Update für die aktuelle Erweiterung War Within in den Startlöchern. Dieses fügt ein ganzes Areal in das Spiel ein. Die unterirdische Hauptstadt der Goblins bietet gleich vier verfeindeten Goblin-Fraktionen eine Heimat. Auch WoW hat eine Roadmap für 2025 erhalten. Das abschließende One-More-Thing zeigte einen kurzen Teaser mit einer Figur in heimeliger Atmosphäre und mit einer Home-Sweet-Home Tasse. Es ist nicht ganz klar, aber das eingeblendete World of Warcraft Midnight Logo am Ende legt für viele Fans die Vermutung nahe, dass mit der nächsten Erweiterung ein lange erwartetes Housing-System in das MMORPG integriert wird.