Aktuell ist Blizzard in Feierlaune, denn einerseits feiert die Warcraft-Reihe ihren dreizigsten Geburtstag und andererseits auch das MMORPG schlechthin, World of Warcraft, feiert ein Jubiläum. Das Spiel wird 20 Jahre alt. Um beides zu feiern, hat sich der Konzern einige besondere Events ausgedacht. Neben dem Stream der Warcraft Direct, der heute Abend um 19.00 Uhr stattfindet, gibt es auch ein zeitlich begrenztes Crossover-Event zwischen Diablo Immortal und WoW.

Eines der Highlights sind die legendären Waffenskins aus WoW, die nun auch vorübergehend in Diablo Immortal verfügbar sein werden. Spieler können sich unter anderem auf Skins für jede Klasse im Spiel verdienen. Darunter beispielsweise Donnerzorn, Schattenreise, Thori'dal und Atiesh. Auch epische und Artefaktwaffen wie Gorehowl, Wahrheitshüter und Fäuste der Himmel wurden nicht vergessen. Neben diesen Skins erwartet die Spieler aber auch ein epischer Kampf gegen einen der ikonischsten Gegner aus WoW, den Lichkönig. In der neuen Instanz namens Die gefallene Zitadelle können Spieler den Bösewicht herausfordern und sich dabei die Chance auf weitere legendäre Belohnungen sichern.

Neben den legendären Waffen und dem Kampf gegen den Lichkönig gibt es noch weitere neue Inhalte, die auf der Welt von WoW und ihren Einwohnern basieren. So wird es einen neuen legendären Edelstein geben, sowie eine Handvoll anderer WoW-bezogener Aktivitäten und sogar einen Begleiter-Skin in Form eines Murlocs. Auch im PvP-Modus dreht sich nun alles um Warcraft. Spieler können im Halsabschneidertal entweder der Horde oder der Allianz beitreten und sich für die jeweilige Seite in die Schlacht werfen. Die WoW 20-Jahre-Feierlichkeiten in Diablo Immortal beginnen am 13. November 2024. Spieler können sich auf eine Vielzahl von Inhalten freuen, die sowohl für WoW-Veteranen als auch für Neulinge in Diablo Immortal etwas zu bieten haben.