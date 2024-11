Werbung

Schon 1995 erschien ein Strategiespiel, das die Spielwelt bis heute geprägt hat. Mit dem Release von Warcraft II: Tides of Darkness baute Blizzard das Franchise rund um die Fantasywelt weiter aus. Heute kennt eigentlich jeder den MMORPG-Ableger World of Warcraft, während die Strategiespiele ein wenig in den Hintergrund gerutscht sind. Daran ist natürlich auch das phänomenal gescheiterte Warcraft III: Reforged schuld. Während das Original hohe Wertungen von 92 und 9,2 auf metacritic erhielt, steht Reforged beim Metascore auf 59 und der User Score zeigt vernichtende 0,6.

Nun scheint es, als stünde eine Neuauflage des Vorgängers Warcraft II: Tides of Darkness kurz vor der Ankündigung. Am 5. November 2024 entdeckten Dataminer auf den internen Servern von Blizzard eine neue Listung unter dem Titel Warcraft II: Remastered Internal Alpha. Der Name scheint ein sehr deutlicher Hinweis auf eine überarbeitete Version des Echtzeit-Strategiespiels zu sein.

Gerüchte über eine neue Version kursieren schon länger. Das Interesse an einer Neuauflage ist hoch, da das Original als Meilenstein in der Geschichte der Echtzeit-Strategie gilt. Warcraft II führte erstmals Features wie Marine- und Luftstreitkräfte ein. Thematisch ging es in dem Titel um den Konflikt zwischen Menschen und Orks. Fans hoffen nun auf eine offizielle Ankündigung während der Warcraft 30th Anniversary Direct, die am 13. November 2024 stattfindet. Die Show wird live auf den jeweiligen TikTok-, Twitch- und YouTube-Kanälen von Blizzard übertragen.

Blizzard wird zur Feier des 30. Geburtstags von Warcraft voraussichtlich einige Überraschungen für Fans der Reihe enthüllen. Eine Remaster-Edition von Warcraft II könnte versuchen, an den Erfolg von Neuauflagen wie StarCraft: Remastered oder Diablo II: Resurrected anzuknüpfen. Viele Fans sind nach Warcraft III: Reforged jedoch skeptisch.