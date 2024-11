Werbung

Die gestrige Nintendo Direct hatte eine andere Ausrichtung, als es Fans sich erhofft hatten. Schon im Vorfeld hatte der Konzern in einem Post auf X angekündigt, dass es in der knapp zehn minütigen Show nicht um kommende Spiele gehen sollte. Vielmehr wolle man einen Blick auf das neue Donkey-Kong-Country-Areal, das in den Universal Studios Japan eröffnet wird, werfen. Trotz dieser Aussage hofften viele, dass es zumindest eine kurze Information zur Nintendo Switch 2 geben würde. Diese blieb jedoch aus.

Stattdessen führte Game-Designer Shigeru Miyamoto, seines Zeichens der Kopf hinter Mario und Donkey Kong, persönlich durch die rund zehnminütige Präsentation. Diese sollte einen ersten detaillierten Blick auf die Erweiterung des neuen Themenparks ermöglichen. Eines der Highlights des neuen Bereichs ist zweifellos die Familienachterbahn Mine-Cart Madness. Diese nimmt die Besucher mit auf eine rasante Fahrt durch die dschungelartigen Kulissen von Donkey Kong Country und lässt sie das Gefühl erleben, in einer der Loren aus den Spielen zu sitzen. Die Achterbahn verspricht sowohl Nervenkitzel als auch Spaß für Besucher jeden Alters.

Interaktive Erlebnisse für die ganze Familie

Neben der Achterbahn bietet der Donkey-Kong-Country-Bereich zahlreiche weitere interaktive Elemente. Besucher können sich in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere schlüpfen, Herausforderungen meistern und die lebendige Dschungelwelt erkunden. Die Umgebung ist so gestaltet, dass sie die Atmosphäre der Spiele perfekt einfängt und ein immersives Erlebnis bietet.

Donkey Kong erobert die Welt

Die Eröffnung des Donkey-Kong-Country-Bereichs in den Universal Studios Japan ist für den 11. Dezember 2024 geplant. Doch damit nicht genug: Nintendo hat angekündigt, dass dieser Bereich auch Teil der Super Nintendo World im Universal Epic Universe in Orlando (Florida) sein wird. Die Eröffnung dort ist für den 22. Mai 2025 vorgesehen.

Nintendo schafft immersive Spielerlebnisse

Mit diesen Erweiterungen unterstreicht Nintendo einmal mehr sein Engagement, die beliebten Spielwelten in die Realität zu bringen. Die Kombination aus interaktiven Attraktionen, thematisierten Umgebungen und der Magie der Nintendo-Charaktere bietet Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. So können Fans ihre Lieblingscharaktere hautnah erleben und in eine Welt eintauchen, die sie bisher nur aus Videospielen kannten.

Ein Trend, der anhält

Der Trend, beliebte Videospiel-Franchises in Themenparks zu verwandeln, ist ungebrochen. Auch das kürzlich eröffnete Nintendo Museum zeigt, wie groß das Interesse an der Geschichte und den Charakteren von Nintendo ist.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Neben der Achterbahn bietet der Donkey-Kong-Country-Bereich zahlreiche weitere interaktive Elemente. Besucher können sich in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere schlüpfen, Herausforderungen meistern und die lebendige Dschungelwelt erkunden. Die Umgebung ist so gestaltet, dass sie die Atmosphäre der Spiele einfangen und ein möglichst immersives Erlebnis bieten soll. Die Eröffnung des Donkey-Kong-Country-Bereichs in den Universal Studios Japan ist für den 11. Dezember 2024 geplant.

Fans der Spiele müssen aber nicht zwingend nach Tokyo reisen, um in die Welt ihres Lieblingsspiels eintauchen zu können. In der Show wurde angekündigt, dass dieser Bereich auch Teil der Super Nintendo World im Universal Epic Universe in Orlando werden wird. Damit stehen die Attraktionen auch in den USA bereit. Die Eröffnung dort ist allerdings erst etwas später angedacht und für den 22. Mai 2025 vorgesehen.