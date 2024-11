Werbung

Im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen hat sich Nintendo erstmals zu einem Detail des Switch-Nachfolgers geäußert. Bisher offiziell bekannt ist nur, dass dieser bis spätestens zum 31. März 2025 vorgestellt wird, denn Nintendo hat sich das Ende des aktuellen Fiskaljahres für die Ankündigung vorgegeben.

In einem Corporate Management Policy Briefing hat sich Nintendo offenbar dazu entschieden, dass "Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch" – aktuelle Spiele werden also auch auf dem Nachfolger laufen. Dieses Statement hat Nintendo per X-Posting und im PDF zu den Quartalszahlen gegeben.

Nintendo verspürt bereits stark zurückgehende Verkaufszahlen der Switch. Einerseits weil der Markt sicherlich inzwischen gesättigt ist und andererseits weil bereits ein Nachfolger in Aussicht gestellt wurde. Mit einer solchen Aussage kann Nintendo zumindest sicherstellen, dass sich dies nicht auf die Verkaufszahlen der Spiele auswirkt, denn diese werden auch auf dem Nachfolger der Switch laufen.

Für den Switch-Nachfolger bedeutet dies zudem, dass zum Start deutlich mehr Spiele vorhanden sind, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alte Spiele nicht auf der neuen Switch lauffähig gewesen wären.

Ansonsten äußert sich Nintendo aktuell nicht weiter: "Further information about the successor to Nintendo Switch, including its compatibility with Nintendo Switch I explained today, will be announced at a later date."

Bisher wenige technische Daten bekannt

Zwar gibt es bereits zahlreiche Gerüchte zu den technischen Details des Switch-Nachfolgers, gesichert sind diese jedoch nicht. So soll das OLED-Display etwas größer werden. NVIDIA dürfte der Hersteller des SoCs sein, so dass der Einsatz von DLSS und Raytracing-Beschleunigern zu erwarten ist. Die Ausstattung in Form des Arbeitsspeichers (von 4 GB LPDDR4-3200 auf 12 GB LPDDR5X-7500) und internen Speichers (von 64 auf 256 GB) dürfte einen deutlichen Sprung machen.