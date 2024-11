Werbung

Nachdem zu Halloween die Slasher Einzug in Los Santos gehalten haben, ist nun das nächste Event in GTA Online gestartet. Seit dem 07. November 2024 läuft eine neue Heist-Herausforderung, bei der die Community gemeinsam 20 Billionen GTA-Dollar ergaunern muss.

Bei dem Ingame-Event können Spieler die gesamte Palette der Raubüberfälle erleben. Die Herausforderung läuft über den ganzen Monat und umfasst sowohl die ursprünglichen Heists, die aus vorherigen Events bekannt sind, als auch neue. Spieler können in diesen Wochen natürlich besondere Boni erhalten und zeitlich begrenzte Herausforderungen spielen.

Ziel für die Community ist es, bis zum 04. Dezember insgesamt 20 Billionen GTA-Dollar zu verdienen. Dazu können verschiedene Heists gespielt werden: Der Fleeca-Überfall, Gefängnisausbruch, Der Humane-Labs-Raubüberfall, Serie-A-Finanzierung, Pacific-Standard-Überfall, Weltuntergangs-Szenario (Akt III), Der Diamond-Casino-Raubüberfall und der Cayo-Perico-Heist.

Erreicht die Community diese Summe, wird eine exklusive Belohnung freigeschaltet, die später in diesem Jahr verfügbar sein wird. Diese Art von gemeinschaftlicher Herausforderung soll die Spieler zusammenbringen und die Teilnahme an den Heists erheblich attraktiver machen. Zusätzlich bietet Rockstar doppelte GTA$ und RP, was die Motivation für Spieler erhöht, die anspruchsvollen Missionen gemeinsam abzuschließen.

Zu den monetären Belohnungen und besonderen Herausforderungen gibt es auch Rabatte auf wichtige Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge, die in den Heist-Missionen nützlich sind. Spieler können von diesen Angeboten profitieren, um ihre Heist-Teams optimal auszurüsten und ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Die Promotion erstreckt sich über den gesamten November und endet kurz vor dem Start des nächsten großen Inhaltsupdates.

Eine ausführliche Liste der Events und verfügbaren Belohnungen findet sich im Blog von Rockstar Games.