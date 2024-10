Werbung

Aktuell läuft in GTA V das diesjährige Halloween-Event. Neben Gruselstimmung und Nervenkitzel passend zur Jahreszeit bringt das Update auch neue Inhalte nach Los Santos. Die furchterregenden Schlitzer, im Englischen Slasher, treiben ihr Unwesen in der Stadt und lauern Spielern im Dunkeln auf.

Besondere Events bieten doppelte GTA$ und RP. Wer Mitglied im GTA+ Programm ist, kann sogar die vierfachen Belohnungen für sich beanspruchen. Erhältlich sind diese beispielsweise in den LSD-Labor-Verkaufsmissionen und im Spielmodus Schlitzer. Zusätzlich gibt es natürlich exklusive Halloween-Belohnungen, die nur während des Events verfügbar sind. So lassen sich orange, lila und grün leuchtende Skelett-Onesies und rote Kapuzenschädelmasken erhalten.

Wer sich bis zum 23. Oktober in GTA Online einloggt, erhält die braune Gruselkatzenmaske. Wer den Klon-Schlitzer tötet, absolviert die wöchentliche Herausforderung. Dafür gibt es die Gruselkatzenmaske in Schwarz und noch 100.000 GTA$ obendrauf. Rockstar gibt hier noch den Tipp, dass der Doppelgänger am ehesten nachts im freien Modus angetroffen werden kann. Die maritime Calaca-Maske und die königliche Calaca-Maske werden ebenfalls für den simplen Login in GTA Online vergeben.

Weitere Items sind teilweise kostenlos oder stark reduziert. Eine Gesamtübersicht über das Event gibt es auf der offiziellen Seite von Rockstar.