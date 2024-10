Die Demo zu Jotunnslayer - Hordes of Hel bleibt online

Aktuell läuft noch der Halloween Sale bei Steam. Dort gibt es bis zum 4. November 2024 Rabatte auf hunderte von Horror-Titeln. Zuvor hatte Anfang des Monats das Steam Next Fest stattgefunden, bei dem vor allem kleinere und mittlere Entwickler zeitlich exklusive Demos zu ihren Spielen präsentieren konnten. Normalerweise verschwinden diese Demos aus dem Katalog wenn das Event endet. Anders verhält es sich im Fall von Jotunnslayer: Hordes of Hel.

In einem Blog-Beitrag auf Steam haben die Entwickler bekannt gegeben, dass man die Demo noch für eine gewisse Zeit online lassen wird. Grund dafür ist, dass das Spiel es unter die Top-Demos während des Steam Next Fest geschafft hat. Um das zu feiern, habe man sich entschlossen, den Spielern noch ein wenig länger die Chance zu geben, den Titel zu testen. Die Entwickler bitten auch darum, dass man die Möglichkeit für Feedback während dieser Zeit nutzt.

Die Entwickler selbst bezeichnen ihr Spiel als Roguelike-Horde-Arena-Überlebensspiel. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, dem hilft hier vielleicht der Vergleich mit Vampire Survivors oder ähnlichen Spielen. Der Spieler bewegt seinen Charakter nur durch die Welt. Dieser greift eigenständig Gegner in der Nähe an. Es gilt, die perfekte Kombination aus Waffen und Fähigkeiten zu finden, während man den riesigen Gegnerhorden geschickt ausweicht.

Als Setting wurde hier die nordische Mythologie gewählt. Entsprechend spielt Jotunnslayer auch in Helheim, der Unterwelt der Wikinger. Im fertigen Spiel soll es diverse spielbare Charaktere geben. In der aktuellen Demo stehen der Berserker, die Seherin und der Wiedergänger zur Auswahl. Letzterer wird nur exklusiv in der Demo spielbar sein.

Der Release von Jotunnslayer: Hordes of Hel steht noch nicht genau fest, ist aber im vierten Quartal 2024 angedacht. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich das Spiel bereits jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen.