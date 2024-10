Das Steam Next Fest Oktober 2024

Das Steam Next Fest Oktober 2024

Werbung

Das Steam Next Fest ist zurück. Vom 14. bis 21. Oktober 2024 lädt Valves Plattform Spieler weltweit dazu ein, tausende Demos zu bevorstehenden Indie-Spielen kostenlos auszuprobieren. Darunter auch viele Titel, die bereits heiß erwartet werden. Das Next Fest ist nicht nur eine Gelegenheit für Gamer, neue Titel zu entdecken, sondern auch für Entwickler, Feedback zu sammeln. Idealerweise lässt sich so auch eine Fangemeinde aufbauen, um den anstehenden Release noch etwas zu pushen. Neben den Demos bietet das Event Livestreams, bei denen Entwickler ihre Spiele vorstellen und direkt mit der Community interagieren. Laut Steam selbst stehen insgesamt 2.510 verschiedene Demos zum Test bereit.

Wie immer gibt es darunter Spiele aus allen Genres. Oftmals stehen die Demos exklusiv zum Next Fest zur Verfügung. Einer der größten Titel, die aktuell eine spielbare Demo bilden könnte die Neuauflage von Delta Force sein. Das Franchise besteht schon seit 25 Jahren und soll mit dem kommenden Release um einen kostenlosen, taktischen First-Person-Shooter mit plattformübergreifendem Fortschritt erweitert werden. Für Fans von Helden-Shootern gibt es Revenblade zum Testen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Helden, aus denen man entweder im Sandbox- oder im Bot-Match-Modus wählen kann. Jeder Held verfügt über seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten.

Wer es ruhiger angehen will, kann mit Keep Driving ein Management-RPG im Pixel-Look ausprobieren. Mit einer Spielzeit zwischen einer und vier Stunden setzt der Titel auf mehrere Durchläufe. Darin starten Spieler mit ihrem ersten eigenen Auto zu einem Roadtrip Anfang der 2000er Jahre. Es geht um Inventar-Management, Nebenaufträge und die richtige Route. Natürlich gibt es bei den Demos auch etliche Survival-Spiele. Darunter auch Permafrost. Das Spiel erscheint 2025 und wirft Spieler in einen ewigen Winter nach der Apokalypse. Frostpunk lässt grüßen. Statt strategischem Stadt-Management gibt es hier aber klassisches Third-Person-Überleben mit Ressourcensammeln und Basenbau.

Neben diesen Beispielen stehen auch hunderte Spiele im Bereich Anime, JRPG oder Horror zur Auswahl. Hinzu kommen etliche Titel, die sich keinem genauen Genre zuordnen lassen. Wer also ein wenig stöbern und Neues entdecken will, kann sich noch bis zum 21. Oktober um 19 Uhr durch eine Vielzahl an Demos wühlen.