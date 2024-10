Werbung

Heute ist Fallout-Tag, denn in der Timeline des beliebten Franchise brach am heutigen Datum der Krieg aus, der die Welt zerstörte. Schon seit einigen Jahren feiern Fans der Spiele-Reihe von Bethesda diesen Tag als Fallout-Tag. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um einen offiziellen Feiertag. Dennoch hat Bethesda dieses Jahr erstmalig beschlossen, sich an dem Tag zu beteiligen, was ihn ein wenig offizieller wirken lässt.

In einem Post auf X gaben die Bethesda Game Studios bekannt, zur Feier des Tages einen Broadcast auszustrahlen. Gehostet wird die Show von Jon Rush und Bill LaCoste. Laut dem Beitrag werden die beiden einen Ausblick auf das geben, was Bethesda für Fallout 76 geplant hat. Das teilweise stark kritisierte MMO im Fallout-Universum erhält immer wieder Events und Updates. Zuletzt war der Titel kurzzeitig kostenlos erhältlich, als die Amazon-Serie zu Fallout gestartet ist.

Auch aktuell gibt es bei Steam einen Sale zum Fallout-Tag 2024. Im Rahmen der Aktion ist Fallout 76 für eine Woche kostenlos spielbar. Wer den Titel dauerhaft in seiner Bibliothek möchte, kann ihn um 75 Prozent reduziert für 9,99 Euro erwerben. Aber nicht nur dieser Titel ist reduziert. Es finden sich Angebote aus dem gesamten Fallout-Franchise. Das sogenannte Fallout Franchise Bundle umfasst ganze 15 Titel und ist aktuell von 184,92 Euro auf 52,00 Euro reduziert. Das klassische Fallout 3 Erlebnis gibt es im Moment für 2,49 Euro.

Fans hoffen, dass es im Broadcast heute Abend neben Infos zu Fallou 76 auch Neues zu Fallout 5 oder andere News rund um die apokalyptische Welt gibt. Wer die Show live sehen will, kann entweder auf Youtube oder Twitch zuschalten. Los geht es um 21.00 Uhr. Nach dem Talk von Rush und LaCoste geht die Show mit der Organisation Fallout For Hope weiter. Diese sammelt regelmäßig spenden für wohltätige Zwecke, darunter auch die bekannte Make-A-Wish-Foundation.