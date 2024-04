Werbung

Nachdem vor über einem Jahr der Start der Fallout-Serie angekündigt wurde, geht es nun schon in einigen Stunden mit der ersten Folge los. Ab dem 11. April 2024 um 03:00 Uhr ist die erste Folge auf Amazon Prime Video verfügbar.

Zu Amazons Angebot gehört auch Prime Gaming. Dort gibt es zum Serienstart einen kleinen Bonus. Sobald die erste Folge verfügbar ist, wird der letzte Teil der Fallout-Spiele kostenlos für Prime-Mitglieder. Fallout 76 kostet aktuell regulär 39,99 Euro, wenn man den Titel über Steam kaufen möchte. Zum Start im November 2018 erhielt Fallout 76 eine Menge schlechte Kritiken. Besonders die Preisgestaltung sorgte für Kritik. Pay-to-Win-Vorwürfe und Bugs im Spiel sorgen bis heute dafür, dass der Titel auf metacritic nur auf eine Wertung von 52 im Metascore kommt. Der User Scor liegt bei 2,8.

Wesentlich besser bewertet ist das schon 2001 releaste Fallout Tactics. Der Titel ist bereits jetzt auf Prime Gaming kostenlos verfügbar und kann bis zum 24. April abgeholt werden. Nutzer erhalten dann einen Code, den im Launcher von GOG aktivieren können. Fallout 76 wird direkt im Amazon Games Launcher zur Verfügung stehen.

Erste Wertungen lassen vermuten, dass die Fallout-Serie wesentlich besser abschneiden wird, als Fallout 76. Es soll sich auch um einen neuen Handlungsstrang handeln, der bisher in keinem der Videospiele verarbeitet wurde. Hauptfigur Lucy verlässt darin die Sicherheit ihres Vault und betritt das atomar-verseuchte Ödland. Zeitlich spielt die Serie etwa 200 Jahre nach dem Atomkrieg, der die Welt von Fallout zerstört hat. Damit ist das Spiel ungefähr zum Zeitpunkt von Fallout 3 angesiedelt. Die einzelnen Spiele der Reihe sind nicht chronologisch und der neueste Teil liegt auf dem Zeitstrahl tatsächlich am weitesten vorn. Fallout 76 spielt also gut 175 Jahre vor der Serie.