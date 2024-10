Werbung

Das Franchise rund um Lara Croft ist mittlerweile 28 Jahre alt. Trotzdem scheint sich Tomb Raider gerade wieder großer Beliebtheit zu erfreuen. Erst im Februar 2024 erschien die Remastered Sammlung der ersten drei Teile. Zusätzlich hat sich Amazon dazu entschieden, eine Serie im Tomb Raider Universum zu produzieren. Wer es lieber analog will, kann ab 2025 zum Lara Croft Pen & Paper Abenteuer greifen.

Nun wurde eine weitere Remaster-Trilogie angekündigt. Die Teile IV, V und VI sollen als nächstes im neuen Look erscheinen und an den Erfolg der ersten Remaster-Sammlung anknüpfen. Das könnte sich allerdings als schwierig gestalten. Die drei Spiele, Tomb Raider IV - The Last Revelation, Tomb Raider: Die Chronik und Tomb Raider: The Angel of Darkness wurden nämlich schon zu ihrem jeweiligen Release teilweise stark kritisiert. Vor allem Teil VI, Angel of Darkness enttäuschte damals viele Fans. Das zeigt sich auch an den Reviews. Auf metacritic erreicht der Titel nur einen Metascore von 52. Der User Score liegt bei immerhin 6,9.

Wie auch bei den ersten drei Teilen der Serie sollen die neuen Remaster-Versionen vor allem grafische Verbesserungen erhalten. Zudem sollen Spieler auch wieder die Möglichkeit haben, jederzeit zwischen der alten und neuen Grafik zu wechseln. Auch die Steuerung wurde an moderne Maßstäbe angepasst. Die hakelige Kameraführung der Originale soll auch ebenso der Vergangenheit angehören. Zuletzt werden noch Errungenschaften und Trophäen in die Spiele eingefügt.

Die Remaster-Sammlung der Titel, die im Original zwischen 1999 und 2003 erschienen sind, soll am 14. Februar 2025 in den Verkauf gehen. Die Spiele kommen auf PC, Playstation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Preislich werden auch wie bei der ersten Remaster-Collection wieder rund 30 Euro fällig. Wer möchte, kann die Sammlung jetzt schon auf Steam vorbestellen.