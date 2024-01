Werbung

Vor gut 30 Jahre vollführte die Figur Lara Croft ihre ersten Schritte im Schnee in den Bergen von Peru. Die Videospielfirma Aspyr hat sich an eine Neuauflage der traditionsreichen Titeln gewagt und will diesen dadurch neues Leben einhauchen. Ab dem 14. Februar können dann Fans der erste Stunde noch einmal die ersten drei weltumspannenden Abenteuer von Lara mit neuem Look und Spielgefühl in Tomb Raider I-III Remastered auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 erleben.

Maßgeblich für die Neuauflage war dabei laut Entwickleraussagen die korrekte Herangehensweise. Über Jahre hinweg wollen die Entwickler am richtigen Verhältnis zwischen Erhaltung und Modernisierung gearbeitet haben. Neue Modelle, Lichteffekte und überarbeitete Umgebungen halten Einzug in die Spiele sowie eine breite Palette von Anpassungen der Originalgrafik.

Dabei ist sich Aspyr einig darüber, dass das Gameplay von Tomb Raider I, II und III in sich zeitlos gestaltet wurde, was dennoch bedeutet, dass es an die heutige Zeit adaptiert werden muss. Für moderne Controller-Einstellungen ließen sich die Entwickler von der Legend-, Anniversary- und Underworld-Ära von Tomb Raider inspirieren. Diese Änderungen sollen sich vor allem in der Art und Weise wie Lara sich bewegt zeigen. Der rechte Stick übernimmt dabei die volle Kamerasteuerung während sich Lara entsprechend der Kameraausrichtung bewegt. Wie auch bei der grafischen Präsentation soll dem Spieler aber auch hier die ursprüngliche, klobige Steuerung weiterhin über einen Menüschalter zur Verfügung stehen.

Eine der Stärken von Tomb Raider war das minimalistische UI. Allerdings hatte das eben auch nicht nur Vorteile. Bei schwereren Bossen mit viel Gesundheit fehlte etwa ein Indikator, um die passende Strategie festzulegen. Daher wurde diese Kämpfe nun um einen Gesundheitsbalken ergänzt. Die Menüs im ursprünglichen Tomb Raider nutzen zudem 3D-Modelle für Medipacks und Munition, während die Objekte im Spiel nur flache 2D-Sprites waren. Dies war ein Kompromiss seinerzeit, der nun nicht mehr notwendig ist, weshalb diese nun auch als 3D-Modelle erscheinen. Dazu gesellt sich ferner ein Fotomodus und über 200 Trophäen in den neuen Remastered Spielen.

Die überarbeiteten Tomb-Raider-Titel werden für PC (Steam und GOG) sowie die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein. Die Trilogie wird etwa 30 Euro kosten.