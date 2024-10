Werbung

Schon im Jahr 2000 wurden die Cryptic Studios in Los Gatos, Kalifornien, gegründet. Seither hat das Studio sich der Produktion von MMORPG-Spielen für den westlichen Markt verschrieben. Zu ihrem Portfolio zählen neben anderen Marken auch Neverwinter und Star Trek Online. Mittlerweile sind nur noch diese beiden Spiele aufrufbar. Bei den anderen Titeln des Unternehmens wurden die Server bereits abgeschaltet.

Grund dafür sind Schwierigkeiten, in welchen sich die Cryptic Studios seit einigen Jahren befinden. Ein Teil davon ist die gescheiterte Entwicklung einer Umsetzung zu Magic: The Gathering. Das geplante MMORPG unter dem Namen Magic: Legends wurde 2017 von Cryptic angekündigt, konnte jedoch nie fertig entwickelt werden. Schließlich gestand man sich die Niederlage ein und stampfte das Projekt noch vor Release während der offenen Beta 2021 ein.

Ebenfalls im Jahr 2021 wurden die Cryptic Studios dann von der Embracer Group übernommen. Diese haben zu diesem Zeitpunkt etliche Studios aufgekauft. 2023 kam dann aber auch für Embracer das böse Erwachen, als ein Investoren-Deal über zwei Milliarden US-Dollar platzte. In der Folge begann der Konzern etliche Studios entweder abzustoßen oder zu schließen. Darunter beispielsweise auch Sabre Interactive, die sowohl als Entwickler, als auch als Publisher tätig sind. Während Sabre weiterverkauft wurde, hatte Cryptic jedoch schon 2023 unter Entlassungen zu leiden.

Danach wurden die verbliebenen Spiele des Unternehmens an andere Studios ausgelagert. Ein neuer Bericht kündigt nun massive Entlassungen für Ende Oktober 2024 an. Die Berichte wurden bereits von einigen Mitarbeitern bestätigt. Aktuell ist nicht bekannt, wie es mit dem Studio weitergehen soll. Auch, dass Embracer die Rest von Cryptic verkauft oder ganz schließt, ist nicht ausgeschlossen. Was dann mit Star Trek Online und Neverwinter geschieht, ist ebenso unklar.