Werbung

In ziemlich genau zwei Wochen soll mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung für Diablo IV erscheinen. Gleichzeitig wird eine neue Season starten. Somit wird es zeitgleich viele neue Inhalte geben, von denen ein Teil kostenlos, ein anderer Teil wiederum kostenpflichtig sein wird.

Die sechste Season in Diablo IV ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos spielbar. Wer zusätzliche Belohnungen erhalten will, kann auch einen Premium-Battler-Pass kaufen, mit dem sich weitere kosmetische Inhalte freischalten lassen. Über saisonale Inhalte und den genauen Namen der Season ist noch nicht viel bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass sie sich thematisch an der Erweiterung orientiert. Ein komplett überarbeitetes Fortschrittssystem ermöglicht Stufe 60 als Maximal-Level. Auch die Schwierigkeitsstufen werden generalüberholt. Fortan wird es vier Standard-Schwierigkeitsstufen und vier Qual-Stufen geben. Neue Skills und Paragontafeln für alle Klassen kommen dauerhaft ins Spiel. Im Item-System wird die Stufe Heilig abgeschafft. Auf vielfachen Wunsch der Fans wird auch das System der Edelsteine überarbeitet. Um das Schnellreisen zu vereinfachen, gibt es fortan die Möglichkeit, einen Wegpunkt als Favoriten zu markieren.

Wer die Neuerungen von The Vessel of Hatred spielen möchte, muss dafür zahlen. Das Addon kann beispielsweise bei Steam je nach Version ab 39,99 Euro vorbestellt werden. Verfügbar wird das Spiel ab dem 08. Oktober 2024 für PC, Playstation5 und Xbox Series X/S. Über einige der geplanten Inhalte sprachen wir im Rahmen der Gamescom im Interview mit den Entwicklern. Am meisten erwartet werden wahrscheinlich das neue Gebiet und die neue Charakter-Klasse. In der Erweiterung geht es zurück in den Dschungel von Nahantu. Fans der Diablo-Spiele kennen dieses Gebiet bereits aus dem zweiten Teil der Reihe. Es handelt sich hier um die Heimat des Herrn des Hasses, Mephisto. Die Story rund um diesen Dämon wird in The Vessel of Hatred weitergeführt.

Käufer erhalten auch Zugang zur neuen Klasse des Spiritborn, oder Geistgeborenen, wie er im Deutschen heißt. Mit der dunklen Zitadelle kommt ein Koop-Dungeon ins Spiel, der den Spielern ein neues Erlebnis bieten soll. Ebenso wie das Gebiet sind auch die Söldner schon aus Diablo II bekannt. Diese können von den Spielern angeworben werden, um ihnen bei den Missionen unter die Arme zu greifen.