2021 startete auf Netflix die Animations-Serie Arcane. Obwohl bisher nur neun Folgen erschienen sind, konnte die Serie, die im Universum von League of Legends spielt, Millionen Zuschauer begeistern. So konnte Arcane auch etliche Preise für sich gewinnen. Darunter bei den Game Awards 2022 als beste Videospiel-Adaption. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde. Diese soll ab November 2024 erscheinen.

Im Rahmen der vierten Geeked Week hat Netflix nun einige Infos zur Fortsetzung bekannt gegeben. Der X-Post deutet an, dass es inhaltlich um die aus Teil eins bekannt Vi gehen wird. Die Serie erscheint in drei Akten. Der erste davon ist schon ab dem 9. November 2024 verfügbar. Am 16. November folgt der zweite, bevor der letzte Akt am 23. November online geht. Sollte es sich wieder um neun Folgen handeln, werden diese also wahrscheinlich in Paketen zu je drei erscheinen.

Im Rahmen der Geeked Week wurden aber auch schon weitere Titel präsentiert, die Netflix in nächster Zeit veröffentlichen wird. So hat man schon die Schauspielerin Miya Cech vorgestellt, die in der zweiten Staffel von Avatar: The Last Airbender Toph Beifong spielen wird. Auch das gefeierte Squid Game wird fortgesetzt. Die zweite Staffel startet am 26. Dezember 2024. Ebenfalls in die zweite Runde soll Wednesday gehen. Mehr als einen ersten Blick auf die Serie gibt es aber noch nicht. Die nächste Staffel steht für 2025 auf dem Plan. Im Januar geht es dann auch mit dem Spin-Off von Castlevania, Castlevania: Nocturne weiter.

Im April 2025 startet mit Devil May Cry eine neue Animationsserie, die in der Welt der berühmten Videospielreihe spielt. Ganz neu ist auch Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Hier geht es schon am 10. Oktober 2024 los. Ein neuer Trailer wurde jetzt gezeigt. Das war nur ein Teil der Ankündigungen, die bisher gemacht wurden. Die Geeked Week dauert noch bis Ende der Woche. Es kann also durchaus sein, dass Netflix noch einige Überraschungen bereit hält.