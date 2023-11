League of Legends Arcane

Mit der Animationsserie Arcane konnte Netflix 2021 einen riesigen Erfolg verzeichnen. Bei der Serie handelt es sich um einen Ableger zu League of Legends. Nun wurde angekündigt, dass eine zweite Staffel in ziemlich genau einem Jahr, im November 2024 erscheinen soll.

Der offizielle Account zur Serie zeigte auf X einen kurzen Teaser. In dem knapp 15 Sekunden langen Clip ist Jinx, eine der Hauptfiguren der Serie, zu sehen, die in rotem Nebel über eine Brücke geht, während es Feuer regnet. Ohne zu spoilern, kann man hier von einer direkten Fortsetzung des Finales aus Staffel 1 ausgehen. Eine Rückkehr weiterer Hauptfiguren aus Staffel 1 ist damit auch sehr wahrscheinlich. Fans freuen sich auf ein Wiedersehen mit Vi und anderen Charakteren aus dem Spiel von Riot Games.

Die erste Staffel Arcane besteht lediglich aus neun Episoden von jeweils zirka 45 Minuten Länge. Bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung zeigte sich der enorme Erfolg der Serie. 2022 erhielt sie 4 Emmy Awards und sogar einen Game Award als beste Filmumsetzung eines Spiels. In der Serie wurden viele der Charaktere, die in League of Legends als Spielfiguren zur Verfügung stehen aufgegriffen. Die Haupt-Story dreht sich um die Schwestern Vi und Powder/Jinx und erzählt einen Teil der Vorgeschichte des Spiels. Staffel zwei soll, genau wie der erste Teil der Serie, ebenfalls auf Netflix erscheinen.