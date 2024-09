Werbung

Ursprünglich 2016 gestartet, erfreut sich Dead by Daylight immer noch großer Beliebtheit. 2018 wurde das Spiel an die jetzigen Verantwortlichen von Behaviour Interactive für 14 Millionen Euro verkauft. Mit immer neuen Events will man neue Spieler begeistern und Stammspieler bei der Stange halten. So wurde zuletzt ein Crossover mit Castlevania angekündigt. Auch Spieleheldin Lara Croft war schon als Überlebende im Horror Universum zu sehen.

Aber nicht nur mit neuen Spielfiguren wird der Titel weiter ausgebaut. Anfang des Jahres hat man einen neuen Spielmodus getestet. Damit das Franchise an sich bekannter wird, will man auch die Marke im Gesamten ausbauen. Im März 2023 wurde bekannt, dass ein Film in Arbeit ist. Mit The Casting of Frank Stone ist Anfang September auch ein Spin-Off-Spiel erschienen. Das Story-Adventure rund um eine Freundesgruppe in der Kleinstadt Cedar Hills konnte jedoch nicht voll überzeugen. Um die Idee umzusetzen hatte man sich Supermassive Games ins Boot geholt, die mit ihrer Dark Pictures Reihe bereits Erfahrung in diesem Genre haben. Dennoch kommt der Titel bei Steam nur auf eine Bewertung von Ausgeglichen.

Behaviour hatte noch ein weiteres Spiel im Dead by Daylight-Franchise in Arbeit. Dieses war bisher nur als Project T bekannt. In einem Post auf X verkünden die Entwickler nun, dass das unfertige Spiel noch in der Entwicklung eingestellt wird. Ein möglicher Grund dafür könnte der ausbleibende Erfolg von Frank Stone sein. Das Studio selbst gab an, dass man die Entscheidung nach einem Playtest im Juli getroffen habe. Das Feedback habe gezeigt, dass eine Fortführung sowohl im Bezug auf das Produkt selbst, als auch aus kommerzieller Sicht keinen Sinn ergeben hätte. Zum Inhalt des Spiels war zum Zeitpunkt der Einstellung noch nicht viel bekannt. Es sollte sich um einen PvE-Shooter für Trupps aus vier Spielern handeln.