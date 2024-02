Dead by Daylights neue Lights-Out-Variante

Vor fast acht Jahren erschien mit Dead by Daylight ein Multiplayer-Titel, in welchem je vier Überlebende gegen einen Killer antreten. Alle Rollen werden von Spielern übernommen.

Es handelt sich hier um eine asymmetrisches Horror-Spiel. Der Killer tritt zwar alleine gegen vier andere an, verfügt dafür über außergewöhnliche Fähigkeiten und Waffen. Die Überlebenden hingegen sind zu viert, dem Killer jedoch körperlich hoffnungslos unterlegen. Im Gegensatz zu ihm können sie auch sterben. So müssen sie auf Teamwork und Schleichen setzen, um zu entkommen.

Aktuell wurde ein neuer Spielmodus eingeführt, der dem Titel wieder mehr Horror-Momente verleihen soll. Lights Out ändert viele Mechaniken ab und macht das Spiel dadurch wieder schwerer. Passend zum Namen sind alle Karten in Dunkelheit gehüllt und die Spieler sehen nur wenige Meter weit. Weiterhin können weder Killer noch Überlebende einen Loadout für die Einsätze wählen. Es gibt also weder Gegenstände noch hilfreiche Perks. Die Überlebenden hinterlassen auch keine Kratzspuren, denen der Killer folgen kann. Der Terror-Radius, der Killer normalerweise umgibt wurde auch deaktiviert.

Bisher wird der neue Modus von der Community begeistert angenommen. Er ist noch bis zum 14. Februar 2024 spielbar. Durch die positive Resonanz ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht sogar dauerhaft zurückkehrt.