Blutsauger in Dead by Daylight

Gerade erst im Juli ist Lara Croft als Überlebende in Dead by Daylight erschienen. Schon im gleichen Monat hatten die Entwickler von Behaviour Interactive einen kurzen Teaser veröffentlicht, der einen allerersten Blick auf das nächste Crossover geben sollte. Außer der Information, dass eine Kooperation mit Castlevania anstehen soll, gab es da aber noch nicht viel zu sehen.

Das hat sich nun geändert. Ein längerer Trailer wurde veröffentlicht und auch auf der Webseite findet sich ein Eintrag. Gute Nachrichten für die Fans: Während Tomb Raider mit Lara nur eine neue Überlebende ins Spiel gebracht hat, liefert man nun gleich zwei Erzrivalen als neue Charaktere. Mit Dracula kommt der Vampir aller Vampire persönlich als Killer in die Welt von Dead by Daylight. Ihm stellt sich Trevor Belmont als neuer Survivor entgegen.

Bereits seit 1986 stellt sich die Familie Belmont dem Blutsauger entgegen. Über 20 Spiele in diesem Universum sind für verschiedene Konsolen erschienen. Immer wieder sind einzelne Charaktere der Serie auch in anderen Spielen zu finden. Zuletzt in V Rising und Dead Cells. Von 2017 bis 2021 wurde von Netflix eine Animations-Serie rund um die Geschichte des Grafen produziert. Mit vier Staffeln ist diese mittlerweile abgeschlossen.

Wer sich Dracula als Trevor Belmont stellen will, muss noch etwas Geduld haben. Die neuen Inhalte erscheinen am 27. August 2024.