Bei Age of Mythology gibt es für 6 Euro ein paar Bildchen

Bei Age of Mythology gibt es für 6 Euro ein paar Bildchen

Werbung

Auf der diesjährigen Gamescom war Age of Mythology Retold eines der Highlights für Strategie-Fans. Der Titel wurde mittlerweile veröffentlicht und kann durchaus überzeugen. Auf metacritic erreicht das Spiel einen Metascore von 83 und einen User Score von 7,8. Das liegt zwar immer noch hinter der 89er Wertung des Originals, zeigt aber, dass Fans und Kritiker mit dem Spiel zufrieden sind. Ein Blick auf SteamDB zeigt auch, dass das Spiel zu Release rund 20.000 gleichzeitige Spieler aufweisen konnte.

Während auch die Steam Wertungen des Spiels mit über 5.000 Stimmen auf Sehr Positiv stehen, zeigt einer der beiden verfügbaren DLCs da ein gänzlich anderes Bild. Die Rede ist vom Legacy Deity Portrait Pack. Dieses kann für 5,99 Euro zusätzlich erworben werden. Aktuell steht die Wertung auf Sehr Negativ. Grund dafür ist die Unzufriedenheit der Fans mit dem eher mauen Inhalt des Pakets. Für die knapp sechs Euro erhalten Käufer nämlich eine Reihe PNG-Dateien. Dabei handelt es sich um die Original-Portraits der Götter aus dem Original von 2003.

Im Remake wurden nun alle Portraits neu gestaltet und überarbeitet. Das DLC soll die Möglichkeit bieten, den Original-Look wiederherzustellen. Viele enttäuschte Fans werfen den Machern hier aber pure Gier vor. Von anderen Remakes alter Spiele kennt man auch die Möglichkeit, jederzeit zwischen neuem und altem Look zu wechseln. Hierfür wird normalerweise keine Sonderzahlung nötig.

Age of Mythology Retold ist die überarbeitete Fassung des original Age of Mythology von 2003. In dem Strategiespiel kommen zu den Armeen der Antike noch mythologische Einheiten hinzu. Sogar das sagenumwobene Atlantis kann als Fraktion gespielt werden. Auf Steam ist das Spiel für 29,99 Euro erhältlich. Für Besitzer des Game Pass ist es als Teil des Abonnements für Konsole, PC und Cloud abrufbar.