22 Jahre ist es her, dass Microsoft Age of Mythology veröffentlicht hat. Entwickelt wurde das Spiel von den Ensemble Studios, die auch Age of Empires I bis III entwickelt hatten. Das Studio wurde leider bereits 2009 geschlossen. Dennoch hat man für dieses Jahr ein Remaster des Strategie-Spiels angekündigt. Schon 2014 erschien mit der extended Edition eine Neuauflage mit einigen Verbesserungen.

Mit Age of Mythology: Retold soll nun eine neue Vision mit aktueller Grafik erscheinen. Auch ein neuer Spielmodus namens Arena der Götter wird im Spiel enthalten sein. Auf der Gamescom 2024 kann aktuell eine kurze Demo gespielt werden. Darin übernimmt der Spieler die Kontrolle über die Armee Griechenlands. Ziel ist es, den Titanen Kronos zu töten, der sich aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit hat und droht, die Welt zu zerstören. Neben den klassischen Soldaten der Antike stehen auch allerlei mythische Kreaturen zum Kampf bereit.

Hier findet sich nämlich der große Unterschied zur Hauptreihe Age of Empires. Wie der Name schon vermuten lässt, wagt Age of Mythology einen Ausflug ins Reich der Mythen und Monster, während die anderen Spiele einen realistischeren Ansatz bieten. So finden sich in der spielbaren Armee allerlei Sagen-Gestalten und auch mythische Helden wie Odysseus. Durch das Zerstören gegnerischer Tempel werden göttliche Zauber freigeschaltet. Diese erlauben es, Meteoriten auf die Gegner regnen zu lassen oder die eigenen Truppen mit einem Klick zu heilen. So lässt sich Kronos schnell und einfach besiegen.

Im eigentlichen Spiel steht natürlich eine umfangreiche Geschichte rund um die verschiedenen Götter und Titanen im Fokus. Neben Griechenland gibt es noch Ägypter und Wikinger zur Auswahl. Ursprünglich mit einer Erweiterung eingeführt, gibt es auch noch die Atlanter zur Auswahl. In der neuen Version sind sie ab Release verfügbar. Es sind allerdings zwei Erweiterungen für das Spiel angekündigt. Die erste soll noch 2024 erscheinen und China als gänzlich neues Volk ins Spiel bringen. Die zweite erscheint im nächsten Jahr. Age of Mythology Retold erscheint schon am 04. September 2024 für PC und Xbox. Das Spiel ist ab Release im Rahmen des Xbox Game Pass verfügbar. Auf Steam kostet die Standard-Edition 29,99 Euro.