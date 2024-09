Werbung

Bald erscheint mit Super Mario Party Jamboree das 13. Spiel im Mario-Party-Universum. Der erste Teil wurde um Dezember 1998 für die damals aktuelle Nintendo 64 veröffentlicht. In den 26 Jahren seither hat sich viel verändert. Vor allem optisch sehen die Spiele mittlerweile komplett anders aus. Einige Dinge sind jedoch gleichgeblieben. Dazu zählen neben dem groben Spielprinzip viele Charaktere, die mehr oder weniger regelmäßig ihre Auftritte feiern.

Im Juni 2024 hat Nintendo nun den neuesten Teil vorgestellt. Dieser soll am 17. Oktober 2024 für die Nintendo Switch erscheinen. Nun wurde bekannt, dass mit Mario Party Jamboree zwei alte Bekannte zum Franchise zurückkehren. Als erste wurde Pauline genannt. Wenn viele Fans sie wahrscheinlich auch erst seit ihrem Auftritt in Super Mario Odyssee 2017 kennen, ist sie schon mehr als 40 Jahre Teil des Franchise. Die Dame im roten Kleid ist nämlich nicht nur die Bürgermeisterin von New Donk City, sie ist auch die ikonische Frau, die von Donkey Kong 1981 entführt wurde.

Auch der zweite neue Charakter, der vorgestellt wurde, ist schon seit Jahrzehnten Teil von Marios Welt. Ninji trat erstmal 1987 in Super Mario Bros. 2 auf. Die katzenartige Figur fällt durch ihr rabenschwarzes Äußeres mit den zweit knallroten Knöpfen auf der Brust auf. Neben den beiden Neuzugängen warten im Spiel noch etliche weitere Charaktere. Insgesamt 22 wurden bisher bestätigt. Hinzu kommen mehr als 110 Minispiele und sieben verschiedene Spielbretter. Online können sich bis zu 20 Spieler gleichzeitig duellieren.

Im Nintendo eShop kann das Spiel schon jetzt vorbestellt werden. Der Preis liegt dabei bei 59,99 Euro. Für Nintendo stehen 2024 noch einige große Titel auf dem Plan. Den Anfang macht dabei Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September 2024. Am 7. November folgt dann noch Mario & Luigi: Brothership.