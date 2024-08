New World Aeternum kommt im Oktober auf Konsolen

Amazon hat für sein MMORPG New World auch fast drei Jahre nach dem offiziellen Release noch große Pläne. Während die Entwickler bei einem Interview im Januar noch eher vage blieben, gibt es nun genauere Infos zur Zukunft des Spiels. Vor allem Konsolen-Spieler können sich freuen. Unter dem Namen New World Aeternum wird das Original-Spiel in einer überarbeiteten Fassung für Konsolen erscheinen.

Auch PC Spieler werden die Chance erhalten, Aeternum zu spielen. Wer das Basis-Spiel und zusätzlich das DLC Rise of the Angry Earth für PC besitzt, erhält alle neuen Inhalte in einem Update. Dieses erscheint zeitgleich mit dem Release für Xbox Series X/S und Playstation 5. Die verbesserte Version des Action-RPGs enthält neben dem Basisspiel und der Erweiterung auch alle Updates wie Brimstone Sands, sowie einen komplett überarbeiteten Storytelling-Ansatz mit verbesserten Dialogen, Zwischensequenzen und vorgerenderten Szenen. Zusätzlich warten eine groß angelegte PvP-Zone, ein 10-Spieler-Schlachtzug und neue Einzelprüfungen im Endspiel.

Zur Vorbereitung des Konsolen-Launch gab es vor kurzem bereits einen geschlossenen Beta-Test. In kürze soll eine offene Beta folgen. Wer daran teilnehmen möchte, kann vom 13. September 2024, 18.00 Uhr, bis zum 16. September 2024, 18.00 Uhr, ins Spiel einsteigen. Der Preload wird ab dem 11. September auf allen unterstützten Konsolen verfügbar sein. In der Beta können bereits Modi wie die 3v3-Arena, Gebietsspiel und Expeditionen getestet werden. Das Maximal-Level liegt bei 30. Damit können Spieler in der Testphase viele Inhalte des fertigen Spiels erleben. Es können auch einige Inhalte für das spätere Spiel freigeschaltet werden. Die Freischaltungen und Fortschritte zählen nur auf dem System, auf welchem auch die Beta gespielt wurde.