Am 28. September 2021 erschien New World. Produziert wurde das MMORPG von den Amazon Games Studios. Während der zweite große Titel des Studios, Lost Ark, nur von Amazon gepublisht wird, trat man bei New World als Entwickler und Publisher zugleich auf.

Zum Release hatte das Spiel mit einiger Kritik und Server-Problemen zu kämpfen. Doch nach über zwei Jahren hat New World nun Ende 2023 immer noch eine ordentliche Zahl an gleichzeitigen Spielern aufzuweisen. Im Oktober waren durchschnittlich ganze 37.000 Spieler in der Welt von Aeternum unterwegs. Grund für den Zuspruch war unter anderem das Addon Rise of the angry Earth, das im Oktober erschien.

In einem Interview geben die Entwickler hinter New World einen Ausblick für ihre Pläne 2024. Im Video halten sich die Verantwortlichen sehr vage damit, was genau man geplant hat. Es wird lediglich versprochen, dass die Spieler sich sowohl im PvE, als auch PvP auf viele Neuerungen freuen können. Außerdem wolle man das Story-Telling und die Casual-Aktivitäten ausbauen.

Wer sich das MMORPG ansehen möchte, der kann den Titel aktuell noch vergünstigt im Steam-Sale erhalten. Für 15,19 Euro statt 37,99 Euro kann das Hauptspiel gekauft werden. Im Pack mit der Erweiterung werden 34,39 Euro fällig. Der Sale läuft noch bis zum 04. Januar 2024.