Diese Zusatz-Inhalte warten in Star Wars Outlaws

Diese Zusatz-Inhalte warten in Star Wars Outlaws

Werbung

In knapp drei Wochen wird Star Wars Outlaws veröffentlicht. Zuletzt hatte Publisher Ubisoft die Systemanforderungen für PC-Spieler bekannt gegeben. Nun wurden die Inhalte des geplanten Season Pass präsentiert.

Ein Teil dieser erscheint schon direkt zur Veröffentlichung des Spiels am 30. August 2024. Dazu zählt die exklusive Mission rund um den Hutten Jabba. Zuvor hatte genau diese schon für viel Unmut gesorgt, da Jabba eine entscheidende Rolle in der Werbung für das Spiel einnahm. Viele Spieler fürchteten, dass der Charakter nun komplett hinter einer Zusatz-Zahlung verschwinden sollte. Ubisoft gab nach vielen Beschwerden bekannt, dass der Gangster-Boss mehrere Auftritte im Spiel haben werde, von denen nur einer im Season Pass verborgen ist. Zum Release gibt es auch noch ein Skin-Paket mit neuen Looks für Hauptfigur Kay Vess und ihren Begleiter Nyx.

Die zweite Inhalts-Welle folgt im Herbst 2024. Dann erscheinen zwei weitere kosmetische Pakete. Auch hier gibt es wieder Skins für die Protagonistin und Nyx. Hinzu kommt ein neuer Look für ihr Raumschiff. Im Herbst gibt es aber auch den ersten großen Story-DLC. Wild Card führt eine Geschichte rund um den Schmuggler Lando Calrissian ein. Dieser dürfte Fans der Filme ein Begriff sein.

Der letzte Inhalt des Season Pass folgt dann im Frühjahr 2025. Hier wartet ein zweiter Story-DLC namens A Pirate's Fortune. Hier kommt ebenfalls eine bekannte Figur aus dem Star Wars Franchise ins Spiel. Der Pirat Hondo Ohnaka hatte bereits Auftritte in den Animationsserien The Clone Wars und Rebels. Wer den Season Pass kaufen möchte, kann diesen aktuell nicht einzeln erwerben. Der Season Pass ist in der Gold-Edition für 109,99 Euro und der Ultimate-Edition für 129,99 Euro enthalten. Die Standard-Edition für 69,99 Euro beinhaltet die Zusatzinhalte jedoch nicht.

Mehr Informationen zu den Versionen und dem DLC gibt es auf der offiziellen Seite.