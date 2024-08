Werbung

Diesen Monat steht das Release von Star Wars: Outlaws an. Am 30. August 2024 erscheint das Open-World-SciFi-Abenteuer von Ubisoft für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Nun hat Publisher Ubisoft die Systemanforderungen für den Titel bekannt gegeben.

Vorgestellt werden vier Grafik-Presets. Allen gemein ist der nötige Platz auf der Festplatte. Hier werden 65 GB Speicher auf einer SSD empfohlen. Auch wird für alle Optionen 16 GB Arbeitsspeicher im Dual-Channel als Minimum vorausgesetzt. Die großen Unterschiede bestehen zwischen den Anforderungen an Prozessor und Grafikkarte. Wer das Minimum mit 1080p bei 60 FPS anstrebt, der muss mindestens einen Intel-Core-i7-8700K- oder AMD-Ryzen-5-3600-Prozessor mitbringen. Als Grafikkarte wird mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 1660, eine AMD Radeon RX 5600XT oder eine Intel Arc A750 verlangt.

Die beste Grafik bietet die Einstellung "Ultra" mit 2160p bei 60 FPS. Hier soll als Prozessor mindestens ein Intel Core i7-12700K oder ein AMD Ryzen 7 5800X3D vorhanden sein. Für die Grafik wird eine NVIDIA GeForce RTX 4080 oder eine AMD Radeon RX 7900 XTX erforderlich. Die Anforderungen für die Zwischenwerte finden sich in der Übersicht auf der Seite von Star Wars Outlaws.

Was vielen Fans bei diesen Angaben fehlt, sind die Anforderungen bei aktiviertem Raytracing. Laut NVIDIA soll Star Wars: Outlaws DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction, Nvidia Reflex und RTX Direct Illumination unterstützen. Wer sich das Spiel jetzt schon vorbestellen möchte, kann die PC-Version ab 69,99 Euro über den Ubisoft-Store erhalten. Konsolen-Versionen auf Disk gibt es beispielsweise bei Amazon ebenfalls ab 69,99 Euro. Neben der Standard-Edition ist dort die Gold Edition erhältlich. In dieser sind zusätzlich der Season-Pass und ein früherer Zugang zum Spiel enthalten. Ubisoft selbst bietet zusätzlich eine Ultimate-Edition an. Diese beinhaltet noch ein digitales Artbook und zwei kosmetische-DLCs. Dafür werden 129,99 Euro fällig.