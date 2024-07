Star Wars Galaxy of Heroes startet in den Early Access

Ende August soll Star Wars: Outlaws in den Verkauf gehen. Während viele Fans auf den Start des AAA-Titels warten, gab es im Vorfeld schon Kritik am geplanten Season Pass. Ein ganz anderes Spiel, das ebenfalls von Electronic Arts kommt und im Star Wars Universum spielt, ist jedoch schon jetzt verfügbar.

In einem Post auf X verkündete EA, dass Star Wars: Galaxy of Heroes nun im Early Access für PC startet. Das Spiel existiert schon seit 2015. Ursprünglich wurde es aber als Mobil-Titel veröffentlicht. Bis 2021 konnte man 100 Millionen Spieler erreichen. Es handelt sich um ein klassisches Mobile-Game, bei welchem Spieler verschiedene Charaktere aus dem Star Wars Franchise sammeln können. Dabei existieren Schurken und Helden aus allen Filmen und Serien, die bislang erschienen sind.

Wer möchte, kann sich das Spiel unter anderem auf der offiziellen Seite kostenlos herunterladen. Natürlich steht das Spiel auch weiterhin für Apple und Android zur Verfügung. Typisch für einen mobilen Titel der kostenlos ist, besteht die Möglichkeit im Spiel verschiedene Käufe gegen echtes Geld zu tätigen. Die PC-Version wurde vor Veröffentlichung drei Wochen in einer geschlossenen Beta getestet. Bislang ist Star Wars: Galaxy of Heroes nur im Early Access gestartet. EA hat im Gegensatz zur mobilen Version Support für Maus- und Tastatursteuerung, 60 FPS, Anti-Aliasing und die Option verschiedener Auflösungen in Spiel integriert.