Jabba-the-Hutt-Mission in Star Wars Outlaws nur mit Pass spielbar

Jabba-the-Hutt-Mission in Star Wars Outlaws nur mit Pass spielbar

Werbung

Star-Wars-Fans warten aktuell gebannt auf neue Infos in Bezug auf das nächste Franchise-Spiel. Erst letzte Woche erschien der neueste Story-Trailer zu Star Wars: Outlaws. Nach und nach kommen aber auch immer mehr Informationen ans Licht, die von den Fans nicht gerade mit Vorfreude aufgenommen werden.

Nachdem bereits der angekündigte Season Pass kürzlich für einigen Ärger gesorgt hatte, gibt es nun neue Diskussionen um Ubisofts Preispolitik in einem Singleplayer-Spiel. Dabei geht es um einen Inhalt, der exklusiv im Season Pass verfügbar ist. Jabba the Hutt wurde von Fans als Teil des neuen Spiels erwartet. Nun soll eine Mission rund um den Hutten, der bereits in der ersten Star-Wars-Trilogie sein Debüt feierte, nur für Käufer der teureren Version verfügbar sein.

Nach einem Aufschrei in der Community hat Ubisoft ein Statement veröffentlicht, das die Wogen nur teilweise glätten konnte. Der Konzern betont darin, dass es mehr Auftritte von Jabba und seinem Verbrecher-Clan geben wird. Die meisten davon sind für alle Spieler verfügbar. Die Mission Jabba's Gambit bleibt jedoch den Käufern des Season Pass vorbehalten. Für Entrüstung hatte besonders die Werbung für das Spiel gesorgt, in der Jabba als einer der Arbeitsgeber von Heldin Key vorgestellt wurde. Als nun der Inhalt des Passes vorgestellt wurde, fühlten sich viele Fans betrogen, da sie annahmen, das beworbene Feature stünde nur gegen zusätzliche Zahlung zur Verfügung. Zumindest teilweise ist diese Befürchtung durchaus korrekt.

Das Spiel erscheint am 27. August 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC. Die Standard-Edition soll 70 US-Dollar kosten. Für die sogenannte Gold-Edition werden 110 US-Dollar fällig. Diese bietet den Season Pass und wie so oft drei Tage früheren Zugang zum Spiel. Eine dritte, noch teurere Version ist ebenfalls angekündigt. Diese soll zusätzlich digitale Inhalte wie ein Art-Book bieten.