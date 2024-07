Werbung

Microsoft hat die nächsten Titel bekannt gegeben, die über den Xbox Game Pass für Konsole, PC und Xbox Cloud Gaming bereitgestellt werden. Darunter sind Magical Delicacy und Flock die bereits seit dem 16 Juli verfügbar sind. In den kommenden Tagen werden sie ergänzt von Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Eine zusätzliche EA Sports College Football 25 Early Access-Testversion ist ebenfalls unter den Veröffentlichungen.

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC) - 16. Juli

Flock (Cloud, Konsole und PC) - 16. Juli

Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 18. Juli

Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 18. Juli

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Konsole und PC) - 19. Juli

Zuletzt machte auch das Gerücht die Runde, dass Microsoft plant, Modern Warfare 3 noch in diesem Monat in den Xbox Game Pass aufzunehmen. Das Thema kam auf, kurz nachdem das Unternehmen die Preise für den Xbox Game Pass angehoben und Pläne zur Einführung einer neuen Standard-Abonnementstufe angekündigt hatte. Ob sich das bewahrheiten wird, muss sich noch zeigen. Erst kürzlich hatte Microsoft allerdings bestätigt, dass Black Ops 6 der erste Call of Duty-Titel sein wird, der am 25. Oktober 2024 im Rahmen des Abonnementdienstes zu Release aufgenommen wird.



Zu den Titeln, die bereits im Juli in den Game Pass aufgenommen wurden, gehören Journey to the Savage Planet, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Cricket 24, The Case of the Golden Idol, Neon White und Tchia. Die folgenden Titel werden den Game Pass dann am 31. Juli wieder verlassen: