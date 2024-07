Werbung

Bei der Nintendo Direct im Juni 2024 wurde The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorgestellt. Für viele Fans kam die Ankündigung eines weiteren Zelda-Titels für die Nintendo Switch recht überraschend. Viele hatten nicht damit gerechnet, dass die Reihe vor Veröffentlichung der Switch 2 noch eine Fortsetzung erhalten soll.

Das Besondere an Echoes of Wisdom ist, dass Spieler zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele in die Rolle der namensgebenden Prinzessin schlüpfen können. Dieses Mal ist sie es, die das Königreich Hyrule retten muss. Auch der eigentliche Held Link ist verschwunden und muss von ihr gerettet werden. Dennoch scheint er an der ein oder anderen Stelle im Spiel für Spieler zur Verfügung zu stehen. Dies geht aus einer Wertung der ESRB hervor. Das Entertainment Software Rating Board bestätigt, dass Link im kommenden Spiel Echoes of Wisdom spielbar sein wird. Diese Information wurde durch die kürzlich aktualisierte Altersfreigabe bekannt gegeben, die explizit auf Link als spielbaren Charakter hinweist.

In der Einstufung des Titels, die E10+, also frei für jeden ab 10, lautet, wird erwähnt, dass Echoes of Wisdom nicht nur Fantasy-Gewalt enthält, sondern auch, dass die Spieler in der Lage sein werden, Link zu steuern. Es wird auch genannt, dass Link sich ganz typisch mithilfe seines Schwertes und seiner Pfeile zur Wehr setzt. Auch zu Zeldas Fähigkeiten gibt es eine Auskunft. Sie kann einen Zauberstab benutzen, um Kreaturen für den Kampf zu beschwören. Genannt werden hier aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten und Schleime als Beispiele. Auch wenn Link gespielt werden kann, ist immer noch nicht klar, wann und wie oft dies im Spielverlauf der Fall sein wird.

Bisherige Infos haben nur wenig über das Gameplay und die Story verraten. Die ESRB-Bewertung gibt auch einen Einblick in die Tonalität und die Art des Inhalts, den die Spieler erwarten können. Das Spiel wird als geeignet für Teenager und ältere Spieler eingestuft, was auf moderate Gewalt und thematische Elemente hindeutet. Bei The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom handelt es sich um eines der meisterwarteten Spiele des Jahres 2024. Es soll am 26. September 2024 für die Nintendo Switch erscheinen und kann unter anderem bei Amazon für 59,99 Euro vorbestellt werden.