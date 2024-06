Werbung

Relativ kurzfristig hat Nintendo eine neue Ausgabe der Nintendo Direct angekündigt. Heute, am 18. Juni 2024 um 16.00 Uhr fand die knapp 40 minütige Show statt.

Präsentiert wurden insgesamt über 30 Titel. Die meisten davon erscheinen noch im zweiten Halbjahr 2024. Neben Portierungen wie Stray gibt es auch einige Remakes. Als erstes erscheint hier Luigi's Mansion 2 HD am 27. Juni 2024. Im November erscheint auch das Remake von Dragon Quest III. Im nächsten Jahr sollen dann auch die ersten beiden Teile der Reihe ein eigenes Remake erhalten. Ebenfalls 2025 erscheint Donkey Kong Country im neuen Gewandt. Am 16. Januar ist es so weit. Mit Fantasian erscheint auch ein Spiel mit einem besonderen Ansatz im Dezember. Der Clou bei dem JRPG sind die Level. Hier wurden reale Dioramen über Photogrammetrie digitalisiert, um dem Spiel einen einzigartigen Look zu geben.

Zu den kommenden Spielen gab es auch noch einige Shadow-Drops die bereits während der Show verfügbar waren. Insgesamt vier Retro-Spiele sind seit heute mit Nintendo Switch Online spielbar:

The Legend of Zelda A Link to the Past + Four Swords (GBA)

Metroid Zero Mission (GBA)

Perfect Dark (N64)

Turok (N64)

Natürlich gab es aber auch einige Neuankündigungen. Das Highlight der Show war das erste Gameplay zu Metroid Prime 4: Beyond. Nachdem das Spiel schon vor sieben Jahren angekündigt wurde, soll es nun 2025 erscheinen. Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint schon am 26. September ein Zelda-Spiel, das zuvor nicht angekündigt war. Erstmalig in der Geschichte der Reihe schlüpfen die Spieler hier in die Rolle der namensgebenden Prinzessin. Auch Fans von Mario erhalten neues Material. Am 17. Oktober kommt Super Mario Party Jambore auf die Switch. Mit Mario & Luigi Brothership wird es ein neues RPG um die beiden Brüder geben. Release ist hier der 07. November. Fans der Funko-Pop-Sammelfiguren erhalten ein eigenes Spiel rund um die Figuren mit den großen Köpfen. Funko Fusion erscheint am 13. September.