Aktuell finden die diesjährigen Prime Days bei Amazon statt. Im Rahmen der Angebote finden sich viele Deals im Bereich Hardware. Aber auch zu Software und Gaming gibt es einige relevante Angebote. Über Prime Gaming erhalten zahlende Abonnenten von Amazon Prime während der Aktion drei Spiele kostenlos. So bietet Amazon den Action-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League kostenlos für alle Prime-Mitglieder an. Neben Suicide Squad gehören auch Chivalry 2 und Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration zu den kostenlosen Titeln.

Suicide Squad: Kill the Justice League, das erst am 30. Januar 2024 veröffentlicht wurde, war ursprünglich als eines der großen Spiele-Highlights des Jahres 2024 gedacht. Entwickelt von Rocksteady Studios, bekannt für die gefeierte Batman Arkham-Reihe, versprach das Spiel viel. Doch nach einer Reihe von Verschiebungen und gemischten Reaktionen bei der Veröffentlichung kämpfte es mit Stabilitätsproblemen und einer geringen Spielerbasis. Im Early Access Zeitraum trat sogar ein so schwerwiegender Bug auf, dass man die Server vorübergehend abschalten musste.

Bereits vor der Veröffentlichung gab es Kritik von Fans, insbesondere nach der Präsentation eines Gameplay-Videos. Im fertigen Spiel störten sich viele am allgegenwärtigen Battle Pass und etlichen Mikrotransaktionen. Zum Launch waren noch über 13.000 Spieler aktiv, doch zwei Wochen später sank die Zahl schon auf unter 2.000. Aktuell liegen die Zahlen laut SteamDB weit unter 500. Teilweise gerade noch knapp über 100.

Das Spiel, das ursprünglich als Live-Service-Titel über Jahre hinweg unterhalten sollte, erhält durch diese Aktion eine neue Chance, Spieler zu gewinnen. Ob dies die Spielerzahlen und die allgemeine Wahrnehmung des Spiels verbessern wird, bleibt abzuwarten. Chivalry 2 und Tomb Raider sind wesentlich älter als Suicide Squad. Dennoch handelt es sich bei beiden um Spiele, mit denen Spieler viele Stunden Spaß haben können. Neben der packenden Story von Tomb Raider bietet Chivalry 2 die Möglichkeit, sich in kurzweiligen Ritter-Kämpfen wild mit anderen Spielern zu prügeln. Alle drei Spiele können von Abonnenten auf der Seite von Prime Gaming noch bis zum 18. Juli 2024 abgerufen werden.