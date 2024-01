Suicide Squad - Kill The Justice League

Schon 2020 kündigte Warner Suicide Squad: Kill the Justice League an. Seither wurde das Spiel mehrfach verschoben. Nun soll es am 02. Februar 2024 für PC und Konsolen erscheinen.

Wie mittlerweile bei vielen Titeln üblich, gibt es auch bei Suicide Squad: Kill the Justice League die Option, bereits einige Tage früher ins Spiel einzusteigen. Besitzer der Deluxe Edition können neben einigen Bonus-Inhalten schon 3 Tage früher spielen. So starteten die ersten Spieler bereits am 29. Januar 2024. Es war jedoch nur ein kurzer Ausflug nach Metropolis. Der offizielle X-Account meldete nach knapp einer Stunde, dass man die Server aufgrund eines Bugs zur Wartung herunterfahren musste.

Das Problem war, dass viele Spieler beim ersten Login ins Spiel sofort alle Freischaltungen für das Abschließen der Story erhielten. Scheinbar konnten die Entwickler den Fehler nicht beheben, ohne alles vom Netz zu nehmen. Auch diejenigen, die nur im Singleplayer spielten, wurden dadurch vom Spiel ausgeschlossen, da auch dieser Modus nicht ohne aktive Server auskommt. Mittlerweile läuft das Spiel wieder und Käufer der Deluxe-Edition können noch bis zum 02. Februar ihren Vorab-Zugang auskosten.